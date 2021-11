Unbekannte stehlen in Burgau Europaletten im Wert von rund 800 Euro

36 Europaletten sind einem Burgauer Verbrauchermarkt gestohlen worden. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei Burgau melden.

In einem Verbrauchermarkt an der Robert-Bosch-Straße in Burgau sind 36 Europaletten gestohlen worden. Das meldete der Marktleiter am Montag der Polizei. Wie diese mitteilte, seien die Paletten über das Wochenende an der Westseite des Marktes gelagert worden. Der Schaden betrage demjenigen zufolge, der die Anzeige erstattet hatte, etwa 800 Euro.

Die Polizei Burgau bittet Zeugen des Palettendiebstahls, sich zu melden

Der Platz sei von der Straße zwischen Burgau und Mindelaltheim gut einsehbar, deshalb bittet die Polizei Burgau Personen, die beobachtet haben, wie Paletten auf einen Lastwagen geladen wurden, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)