Unbekannter stiehlt Autokennzeichen und montiert anderes an

Ein Dieb in Burgau hat sich etwas Originelles einfallen lassen: Er schraubte das Kennzeichen eines Autos ab, das er mitnahm, und montierte ein anderes hin.

In der Stadtstraße in Burgau hat ein Unbekannter zwei Autokennzeichen abmontiert. Laut Polizei wurde von einem Renault das hintere Kennzeichen GZ-RO 5000 entwendet. Der Tatzeitraum konnte auf Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 16.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zudem hat der Täter in diesem Zug von einem Audi, der in unmittelbarer Nähe geparkt war, das vordere Kennzeichen abmontiert und dieses anschließend an dem Renault angebracht. Dieses Kennzeichen wurde laut Polizei wieder an dem Audi angebracht. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise unter Telefon 08222/96900. (AZ)