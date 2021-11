Unfall auf der A8 bei Burgau: Kleinlaster stößt mit BMW zusammen

Der Fahrer eines Kleinlasters rammt auf der Autobahn zwischen Zusmarshausen und Burgau das Auto einer 19-Jährigen. Sie und ihre Beifahrerin haben viel Glück.

Der Unfall passierte am Dienstagabend gegen 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau. Ein 44-Jähriger war mit einem Kleinlaster, einem Hebebühnenfahrzeug, auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Burgau wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den BMW einer 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der BWB mehrfach um die eigene Achse drehte.

Der Fahrer des Kleinlasters konnte sein Fahrzeug mit geringen Beschädigungen auf dem Seitenstreifen anhalten. Anfangs musste davon ausgegangen werden, dass sich die Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin Verletzungen zugezogen hatten. Der Rettungsdienst forderte von der Feuerwehr eine möglichst schonende Rettung der Beifahrerin. Hierzu entfernte die Feuerwehr Zusmarshausen die Beifahrertüre. Nach ersten Erkenntnissen blieben beide BMW-Insassen aber unverletzt.

Unfall auf A8: Mehrere Rettungswagen und Feuerwehr im Einsatz

Der Sachschaden am BMW wird von der unfallaufnehmenden Streife der Autobahnpolizei Günzburg auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, darunter mehrere Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge und ein Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg sowie die Feuerwehr Zusmarshausen. Die Feuerwehr Burgau konnte rasch wieder abrücken, da die anwesenden Kräfte ausreichend waren. Von den Feuerwehrkräften wurde der rechte Fahrstreifen und die Standspur gesperrt. (AZ)