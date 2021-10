Vereinszuschüsse sorgen in Burgau mal wieder für mächtig Ärger

Plus Dabei gibt es unter anderem Kritik an der Vhs. Und ein Vertrag mit dem Neuen Theater spaltet den Burgauer Kulturausschuss. Es ist gar von Erpressung die Rede.

Wenn der Burgauer Kulturausschuss über die Zuschussanträge von Vereinen und Einrichtungen berät, sind lange und kontroverse Diskussionen unausweichlich. Zwar gibt es inzwischen einen überarbeiteten Kriterienkatalog, um die Gelder nach einem gerechteren System zu verteilen, doch in der jüngsten Sitzung hat sich gezeigt, dass damit nicht alle Fälle abgedeckt werden können. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 35.550 Euro ausgeschüttet worden, im Jahr zuvor 28.900. Heuer geht es um 34.350. Einzeln angeschrieben werden die Vereine nicht mehr, sie müssen sich jetzt schon selbst darum kümmern, wenn sie Geld von der Stadt haben wollen. Und so gehen dieses Mal einige leer aus, die im Vorjahr bedacht worden waren. Das Gremium hatte über einige Anträge zu befinden, die nicht mit dem Kriterienkatalog abgehandelt werden können. Die meisten wurden durchgewunken. Ein Streitpunkt aber dieses Mal: die Volkshochschule Günzburg.