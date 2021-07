Burgau

Was für ein Lebensgefühl: Storchenklappern und Konzerte in der Burgauer Innenstadt

Bereits am Nachmittag säumten zahlreiche Besucher in kleinen Grüppchen die Straßen der Burgauer Innenstadt.

Plus Regengüsse und Corona können dem Familientag in Burgau nichts anhaben. Am Samstag schien in der Markgrafenstadt wieder Normalität eingekehrt zu sein.

Von Peter Wieser

In Burgau hat es am Samstag bis in den Abend hinein geklappert: Der Familientag stand ganz im Zeichen der Störche. Organisiert hatten diesen die Stadt Burgau und der Handels- und Gewerbeverein (HGV). Schon am Nachmittag zogen Familien mit Kindern in Grüppchen durch die Innenstadt, in der Hoffnung, sich bei der Kinder-Storchen-Rallye einen Preis zu sichern. Es schien, als ob nach langer Zeit wieder eine gewisse Normalität eingekehrt war. Burgavia und M+M’s, Stadtsoldaten und Pfadfinder und natürlich die Burgauer Geschäfte – sie hatten teilweise bis 20 Uhr geöffnet – präsentierten sich mit allerhand Aktionen und Geschicklichkeitsspielen, bei denen immer wieder einer im Mittelpunkt stand: der Storch.

