Was kaum einer weiß: In Burgau werden Teile für den ICE hergestellt

Wenn Torsten Klimmer aus seinem Bürofenster Richtung Bahnstrecke schaut und dort gerade ein ICE vorbeifährt, freut er sich. Denn darin sind Produkte seiner Gruppe eingebaut. Während sich das Unternehmen Klimmer selbst als Zulieferer gerade für die Automobilindustrie einen Namen gemacht hat, so sind die ebenfalls in Burgau beheimateten Firmen BSB und BWB nach Klimmers Worten europäischer Marktführer bei Druckluftbehältern für Schienenfahrzeuge. BSB agiert hier wiederum als Zulieferer für BWB. Der Chef und sein kaufmännischer Leiter Wolfgang Laurer freuen sich dementsprechend über die geplante Verkehrswende. Davon soll auch der Standort Burgau profitieren.