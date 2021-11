Wegen Corona: Zugang zum Rathaus und zu Sitzungen wird in Burgau beschränkt

Angesichts der Corona-Zahlen führt die Burgauer Stadtverwaltung wieder Zugangsregeln für das Rathaus ein - und für Sitzungen. Änderungen gibt es auch woanders.

Die Corona-Ampel in Bayern und dem Landkreis Günzburg steht auf Rot. Solange das so bleibt, beschränkt die Burgauer Stadtverwaltung den Zugang zum Rathaus. Nur wer einen Termin hat, kommt ab sofort rein – und nur, wer sich an die 3G-Regeln hält, also nachgewiesenermaßen geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Am Eingang kann man sich kostenlos testen lassen. Für Sitzungen des Stadtrats sowie der Ausschüsse gilt ebenfalls 3G. Besucherinnen und Besuchern solle dann vor Ort die Möglichkeit gegeben werden, sich zu testen, kündigte Bürgermeister Martin Brenner (CSU) in der Ratssitzung am Dienstagabend an.

Die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gilt für städtische Veranstaltungen in der Kapuziner-Halle, ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Schüler unter zwölf Jahren, die einen Schulbesuch durch Vorlage eines aktuellen Schülerausweises, eines Schülertickets, Zeugnis et cetera nachweisen können. Auch für das Eisstadion soll 2G gelten, aber angepasst an die Corona-Sportregeln des Freistaats , um Kindern und Jugendlichen das Sporttreiben zu ermöglichen. Die aktuellen Vorschriften sind unter www.burgau.de abrufbar. (cki)

