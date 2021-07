Burgau

07:00 Uhr

„Wellerman“: Das professionellste Videoprojekt der Mittelschule Burgau

"Soon May the Wellerman Come": Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau haben mit Musiklehrerin Elvira Foitl zu dem Song ein Video veröffentlicht.

Plus Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Burgau haben ein Video produziert. Der Remix erzählt vom Corona-Schuljahr 2020/2021. Es wurde viel Aufwand betrieben.

Von Peter Wieser

„Soon May the Wellerman Come“ – von dem gut 150 Jahre alten Walfängerlied und Shanty gibt es die verschiedensten Versionen. Die von Nathan Evans hat im Netzwerk Tiktok sogar einen regelrechten Hype ausgelöst. Eine ganz andere Version gibt es jetzt von der AG PopChor, der AG Gitarre und der AG Tanz der Mittelschule Burgau in einem Video. Vor wenigen Tagen wurde es auf Youtube veröffentlicht. 19 Schülerinnen und Schüler aus den fünften, sechsten und siebten Klassen lassen darin mit Gitarre, Tanz und ihrer Stimme das Corona-Schuljahr 2020/2021 Revue passieren.

