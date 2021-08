Zwei Ladendiebe flüchten in Burgau und werden festgenommen

Ihr Einkaufswagen war schon mit reichlich Beute gefüllt. Als dies auffällt, flüchten zwei Ladendiebe in Burgau panisch und werden kurz danach von der Polizei festgenommen.

Ein etwas ungewöhnlicher Ladendiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Burgau. Zwei Angestellte eines Verbrauchermarktes in der Siemensstraße beobachteten einen 27-jährigen Mann, der mit einem gefüllten Einkaufswagen an der geschlossenen Eingangstüre wartete. Der zweite Täter, ein 43-Jähriger, sollte die Türe öffnen, um ein Verlassen des Geschäfts mit dem Einkaufwagen zu ermöglichen. Als die beiden Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, verließen sie ohne die Beute panisch das Gelände. Kurze Zeit später konnten die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Burgau die beiden Diebe im Stadtbereich Burgau festnehmen. Die Waren, die sich in dem Einkaufswagen befanden, hatten einen Wert von über 800 Euro. (AZ)