Zwei Unfälle auf der A8 bei Burgau

Zweimal hat es in der Nacht zum Samstag auf der A8 bei Burgau bei einem Spurwechsel gekracht. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wegen Asphaltierungsarbeiten wurde die A8 in Richtung München in der Nacht zum Samstag kurz vor der Anschlussstelle Burgau gesperrt. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. In diesem Zusammenhang kam es laut Polizei zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwar keiner der Unfallbeteiligten verletzt wurde, jedoch ein Gesamtschaden von etwa 16.000 Euro entstand.

Zunächst streifte beim Fahrstreifenwechsel der Fahrer eines Lkw-Zuges den Sattelzug eines 52-jährigen Mannes. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Unfall, wobei ebenfalls beim Fahrstreifenwechsel ein Autofahrer den Sattelzug eines 35-Jährigen touchierte. Beide Unfallverursacher wurden vor Ort von der Polizei für ihr Fehlverhalten verwarnt. (AZ)