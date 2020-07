vor 49 Min.

Burgau bietet nun doch ein Programm in den Ferien an

Die Stadt will auch Eltern entlasten, die wegen der Corona-Einschränkungen belastet sind. Eigentlich war das Ferienprogramm abgesagt gewesen. Woher kommt der Wandel?

Das Ferienprogramm der Stadt Burgau war abgesagt wegen Corona. Auf „dringende Bitte“ des Landratsamtes und verschiedener Organisationen, erklärte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU), wird Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien doch ein umfangreiches Spiel-, Spaß- und Informationsangebot unterbreitet. Dies auch zur Entlastung von Eltern, die während der strengen Corona-Einschränkungen allerlei Mühsal bewältigen mussten. Trotz „schwieriger Zeiten“ sei die Stadt dem Wunsch des Landratsamtes und anderer Antragsteller nachgekommen, erklärte Brenner im Jugend-, Kultur- und Sportausschuss.

Nachdem Kitas, Kindergärten und Schulen wochenlang geschlossen waren, werde nun doch ein Ferienprogramm geboten, das dem Nachwuchs das lange vermisste Gemeinschaftserlebnis und den Eltern eine Atempause bieten soll. „Mit heißer Nadel, aber auch mit Bedacht“ sei ein Ferienprogramm in „beachtlichem Umfang“ gestrickt worden, ergänzte Kulturamtsleiter Stefan Siemons. Dass dies gelungen ist, sei in erster Linie den Burgauer Vereinen und Verbänden zu verdanken. Denn die Umsetzung des Programms sei in Zeiten von Corona nicht nur schwierig, sondern in hohem Maße verantwortungsvoll.

Das Ferienprogramm bietet unter anderem Kino und Theater, Ausflüge in Wald und Flur, Tischtennis und Tennis, die Vermittlung verschiedener Musikinstrumente, eine Schnitzeljagd und eine Heldentour oder ein Schnupperschießen beim Schützenverein Burgau.

Burgauer Ausschuss diskutiert über die Höhe der finanziellen Unterstützung

Ohne Diskussion war im Ausschuss das Ferienprogramm inhaltlich – verbunden allerdings mit Dank und Anerkennung an alle Beteiligten – gebilligt worden. Auf positive Resonanz stieß auch die Tatsache, dass die VR-Bank Donau-Mindel ihre Spende heuer von 200 auf 250 Euro erhöht hat.

Eine Diskussion entspann sich ob der Frage, in welcher Höhe die Stadt die Bemühungen der Vereine und Verbände finanziell honorieren sollte. In den Vorjahren waren die städtischen Zuwendungen gestaffelt, von 50 Euro bei bis zu fünf Teilnehmern bis hin zu 200 Euro bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Kindern. Beim diesjährigen Ferienprogramm sind aus Corona-Sicherheitsgründen nicht mehr als 15 Kinder je Angebot zugelassen. Die Frage lautete: angesichts des erhöhten Corona-Aufwands alle gleich bedenken oder nach Größe der Gruppen staffeln? Am Ende wurde auf Vorschlag des Bürgermeisters eine Staffelung beschlossen. Bei Veranstaltungen mit bis zu fünf Kindern schießt die Stadt 100 Euro (bisher 50 Euro) zu, bei Angeboten für die maximal zulässigen 15 Kinder gibt es 150 Euro, bisher waren es 100 Euro. Diese Regelung gelte nur ausnahmsweise für dieses Corona-Jahr, betonte Bürgermeister Martin Brenner. (kai)

Kontakt Anmeldungen für das Sommerferienprogramm werden ab 15. Juli bei der Stadt Burgau angenommen. Weitere Informationen sind ab sofort beim städtischen Kulturamt unter Telefon 08222/4006-42 erhältlich.

