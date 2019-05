00:34 Uhr

Burgau kommt ohne neue Kredite aus

Trotz großer Investitionen muss wohl kein Geld aufgenommen werden. In welche Projekte die Stadt im laufenden Haushaltsjahr investiert

Von Walter Kaiser

Am Ende der Debatte gab sich Bürgermeister Konrad Barm zuversichtlich. Das Jahr sei zwar noch jung, doch es gebe Anzeichen dafür, dass die Stadt auch heuer wieder ohne neue Kredite auskomme. Und das, obwohl Burgau 2019 einen Haushalt von insgesamt rund 33,6 Millionen Euro stemmt. Trotz einzelner Kritikpunkte (siehe eigenen Bericht) billigten die Mitglieder des Stadtrates einstimmig das von Kämmerer Tobias Menz erstellte und einhellig gelobte Zahlenwerk.

Rund 24,6 Millionen Euro wird Burgau heuer für den laufenden Betrieb ausgeben, weitere neun Millionen sind für Investitionen vorgesehen. Um das alles finanzieren zu können, hat der Kämmerer eine Entnahme aus den Rücklagen (aktueller Stand 7,9 Millionen) in Höhe von 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Zudem neue Kredite in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Diese Kredite könnten nach Einschätzung des Bürgermeisters aber – wie schon 2018 – nicht notwendig werden, was weitere Spielräume für anstehende Projekte in den kommenden Jahren eröffnen würde.

Dank der florierenden heimischen Wirtschaft steht Burgau finanziell gut da. An Gewerbesteuern werden 8,5 Millionen erwartet, 4,4 Millionen über die Einkommenssteuer. Ein weiterer großer Einnahmeposten sind die Grundsteuern A und B, die bei unveränderten Hebesätzen knapp 1,1 Millionen in die Stadtkasse bringen sollen.

Nicht weniger beachtlich sind freilich die kalkulierten Ausgaben. Über die Kreisumlage müssen etwa 6,15 Millionen an den Landkreis abgeführt werden, die Personalkosten schlagen mit knapp sechs Millionen zu Buche. Der laufende Verwaltungsbetrieb ist mit der gleichen Summe veranschlagt. Weitere Millionen gehen in die Schulen und die Kindergärten, in die öffentliche Sicherheit, die soziale Sicherung, die Kultur, den Sport, in die Bereiche Freizeit und Erholung, in den Erwerb von Grundstücken, um neue Bauplätze ausweisen zu können, oder in die Verkehrsinfrastruktur.

Die größten Einzelinvestitionen in diesem Jahr: 1,32 Millionen für neue Feuerwehrfahrzeuge, fast zwei Millionen für den Aus- und Umbau der Kindergärten, 680000 Euro für die Sanierung der Grundschule und 250000 Euro für ähnliche Arbeiten bei der Mittelschule, 380000 Euro für Treppenanlagen, 300000 Euro für den Pendlerparkplatz am Bahnhof, 150000 Euro für eine Querungshilfe an der Ulmer Straße sowie 504000 Euro für den Hochwasserschutz. Zudem stehen Ausgaben für Wasserleitungen und Kanäle an.

Burgau habe in den zurückliegenden Jahren neben den sonstigen Ausgaben eine Reihe von Großprojekten finanziert, erklärte Zweiter Bürgermeister Martin Brenner (CSU) und erinnerte an das Freibad, die Eislaufhalle und die Kapuzinerhalle. Dennoch stehe die Stadt mit momentanen Schulden in Höhe von lediglich

418000 Euro bestens da, betonten der Bürgermeister und der Kämmerer. Selbst bei einer Kreditaufnahme in diesem Jahr bleibe Burgau deutlich unter dem Schnitt vergleichbarer Städte. Das alles, so Barm abschließend, zeuge von der Leistungsfähigkeit, der Steuerkraft und damit der Attraktivität Burgaus.

Themen Folgen