vor 45 Min.

Burgau muss Werbetafel hinnehmen

Eine bereits bestehende Werbetafel an der Augsburger Straße in Burgau.

Die Stadt Burgau war mit einer geplanten Anlage nicht einverstanden und klagte. Der Bürgermeister fordert mehr Mitbestimmungsrecht für Kommunen.

Von Philipp Wehrmann

Wenn Unternehmen Werbetafeln bauen wollen, kracht es zwischen Kommunen und Landratsamt häufig. Das Problem: Meist fehlt eine rechtliche Grundlage, auf der man Bauanträge für solche Anlagen ablehnen könnte. Deshalb muss das Landratsamt sie – im Zweifel gegen den Willen der Kommune – genehmigen. Auch in Burgau war das so. In der Regel beugen sich Kommunen dieser Entscheidung – Burgau nicht. Die Stadt zog vor das Verwaltungsgericht Augsburg.

Es begann im Februar 2017. Der Burgauer Stadtrat verweigerte einem Bauantrag für eine Werbeanlage an der Augsburger Straße sein Einvernehmen. Im November kam die Antwort des Landratsamts: Der Bauantrag sei zulässig. Doch die Stadträte bekräftigen ihre Ablehnung. Zwei Monate später machte das Landratsamt Nägel mit Köpfen – die Kreisbehörde sitzt letztlich am längeren Hebel. Sie habe das gemeindliche Einvernehmen „ersetzt“, heißt es in einem Bescheid der Behörde. Die Verweigerung der Stadt Burgau sei unrechtmäßig.

Daraufhin reichte die Stadt beim Verwaltungsgericht Klage ein. Man argumentierte, dass die Werbeanlage sich nicht in die Umgebung einfüge, weil sie eine faktische Baugrenze überschreite, also näher Richtung Straße herausrage als Gebäude in der Nähe. Außerdem äußerte man Bedenken, dass die Werbetafel den Verkehr gefährde.

Am Verwaltungsgericht Augsburg, wo die Sache nun verhandelt wurde, stellte Richterin Beate Schabert-Zeidler klar: „Die Verkehrssicherheit ist nicht Sache der Kommunen.“ Auch an der Existenz der „faktischen Bebauungsgrenze“ habe sie Zweifel. Christian Zimmermann, Leiter des Geschäftsbereichs Bauwesen und Umweltschutz am Landratsamt Günzburg, vertrat den Freistaat Bayern vor Gericht. „Wir haben keine faktische Baugrenze erkannt“, sagte er, denn ein benachbartes Gebäude reiche ebenfalls bis zur Straße. Die Stadt Burgau ließ sich vor Gericht vom Augsburger Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Fritz Böckh vertreten. Die Stadt Burgau sehe sehr wohl eine faktische Baugrenze, sagte er. Außer einem Haus seien alle Gebäude ein Stück weiter von der Straße entfernt.

Die Stadt verlangte vor Gericht, den Bescheid des Landratsamts aufzuheben. Der Freistaat forderte, die Klage abzuweisen. Diesen Antrag stellte auch das Werbeunternehmen, das eigentlich geladen, aber nicht erschienen war – und zwar schriftlich. Deshalb diskutierte Böckh mit Richterin Schabert-Zeidler, ob der schriftliche Antrag genüge, wenn der Beigeladene nicht erscheint. „Man muss seinem Protest ja Ausdruck verleihen“, sagte er an die Richterin gewandt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte der Rechtsanwalt, dass dies entscheidend sei für die Frage, ob die Stadt Burgau dem Unternehmen die Rechtskosten erstatten müsse, wenn die Klage abgewiesen wird.

Derzeit laufen ähnlich gelagerte Verfahren am Verwaltungsgericht Augsburg – Klägerin ist ebenfalls die Stadt Burgau. In der Stellungnahme des Werbeunternehmens heißt es, dass die Stadt nicht argumentieren könne, dass andere Werbeanlagen in diesem Bereich geplant seien und eine störende Häufung vorliege – denn schließlich existierten diese Anlagen noch nicht.

Die Richterin entschied, die Klage abzuweisen, weil die faktische Baugrenze aus Sicht des Gerichts nicht gegeben sei. Den Streitwert setzte sie auf 15.000 Euro fest. Daran bemessen sich die Gerichts- und Anwaltskosten. Diese muss die Stadt tragen, weil „die Klage keine Aussicht auf Erfolg hatte“, so die Richterin. Der schriftliche Antrag des Werbeunternehmens sei zulässig. Dies habe man in der juristischen Fachliteratur nachgeschlagen. Deshalb muss die Stadt nicht nur die Kosten des Freistaats, sondern auch die des Unternehmens zahlen.

Konrad Barm, Bürgermeister der Stadt Burgau, war bei der Verhandlung nicht zugegen. Auf Nachfrage sagte er unserer Zeitung, er habe die Entscheidung „schon ein bisschen befürchtet“. Die Haltung des Stadtrats sei klar: „Wir wollen diese Anlagen nicht.“ Barm bestätigte, dass zwei ähnliche Bauanträge vorlägen und Klagen beim Verwaltungsgericht eingereicht worden seien. Er werde sich mit Böckh die Urteilsbegründung ansehen und mit seinem Gremium sprechen. Die Kosten des Verfahrens seien recht niedrig.

Ob die Stadt das Geld, das auch noch in den kommenden Verhandlungen fällig werden könnte, lieber in eine Werbeanlagensatzung investieren möchte, ließ Barm offen. Zum einen sei eine solche Satzung, die es zum Beispiel in Günzburg schon gibt, sehr teuer. Zum anderen hält Barm sie nicht für wirksam. „Das Problem ist über eine Satzung nicht zu lösen“, sagte er. „Ich hielte es für sinnvoll, wenn der Gesetzgeber den Kommunen mehr Mitbestimmungsrecht einräumen würde“, sagte er. Zuversichtlich ist er jedoch nicht: „Die Werbewirtschaft hat eine starke Lobby.“

