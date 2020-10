vor 37 Min.

Burgau sagt Faschingsumzug am Rosenmontag ab

Trommler-Albert, Stadtsoldaten und allen voran die Musikvereinigung der Handschuhmacher: Ein solches Bild wird es im kommenden Jahr nicht geben. In Burgau wurde der Faschingsumzug abgesagt.

Plus Warum der Faschingsumzug in Burgau im nächsten Jahr ausfällt und wie es mit der Kinderbrotspeisung und dem Trommlerball aussieht.

Von Peter Wieser

Mancher hatte vielleicht noch gehofft, aber viele haben es bereits geahnt. Jetzt ist es amtlich: 2021 wird es am Rosenmontag in Burgau keinen Faschingsumzug geben.

Am Donnerstagabend hatte das Faschingszugkomitee in der Burgauer Kapuziner-Halle endgültig die Entscheidung getroffen. Es sei bedauerlich, aber unter den derzeit herrschenden Regelungen sehe man sich nicht in der Lage, den Umzug stattfinden zu lassen, betonen Burgaus Bürgermeister Martin Brenner und Kulturamtsleiter Stefan Siemons.

Entscheidung über das Aus des Faschingsumzugs in Burgau wurde so lange wie möglich hinausgezögert

Die Stimmung am Donnerstag sei etwas bedrückt gewesen, erklärt Zugleiter Detlef Caliebe. Letztlich aber habe sich jeder dafür ausgesprochen, dass es im kommenden Jahr keinen Umzug geben werde. Dadurch dass man den Entschluss hinausgezögert habe, wäre den Wagenbauern noch Zeit geblieben, falls hinsichtlich der Corona-Zahlen doch noch eine Besserung eingetreten wäre.

Seit weit über 40 Jahren organisiert das Faschingszugkomitee den Faschingsumzug in der Markgrafenstadt. Zwei Mal wurde dieser bisher abgesagt: einmal im Jahr 1990, als der Orkan Wiebke über Deutschland tobte und der Umzug kurzfristig abgebrochen werden musste, dann 2011, als wegen des Golfkriegs die meisten Faschingsveranstaltungen ebenfalls abgesagt wurden.

Noch keine Entscheidung über die Kinderbrotspeisung am Rußigen Freitag in Burgau

Und wie sieht es mit der traditionellen Kinderbrotspeisung am Rußigen Freitag aus, wenn der Trommler-Albert mit den Schulkindern durch die Innenstadt zieht? Auch diese wird vom Faschingszugkomitee organisiert. Man habe sich das noch offengelassen, so Caliebe. Hierzu sollen Gespräche, unter anderem mit der Schulleitung der Burgauer Grundschule mit Außenstelle Unterknöringen stattfinden und man will sich abstimmen. Möglicherweise könnte im kleinen Rahmen etwas stattfinden. Eine Entscheidung darüber könnte auch noch kurzfristig getroffen werden.

Wie der Rosenmontag überhaupt ablaufen wird, das ist im Moment ebenfalls völlig unklar. „Wir können gar nichts sagen“, so Caliebe. Selbst wenn man etwas ganz im Kleinen auf die Beine stellen würde: Man könne niemals abschätzen, wie viele Leute kämen und man hätte das Ganze nicht mehr im Griff. „Man weiß nicht, wie es mit den Corona-Zahlen weitergeht.“

Eines ist ebenfalls sicher: Auch den Trommler-Ball der Faschingsgesellschaft Burgavia am Gumpigen Donnerstag wird es nicht geben. Nach Gesprächen mit Landrat Hans Reichhart zusammen mit anderen Faschingsgesellschaften habe die Burgavia beschlossen, alle Bälle und Veranstaltungen abzusagen, erklärt Präsident Ludwig Strehle.

