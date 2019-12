05:00 Uhr

Burgau vergibt Zuschüsse an Vereine jetzt nach Regeln

Bislang wurde in der Stadt nach dem „Gießkannenprinzip“ Geld verteilt. Damit soll Schluss sein. Doch das Konzept der CSU findet im Stadtrat nicht nur Freunde.

Von Christian Kirstges

Regelmäßig beschäftigt sich der Kulturausschuss des Burgauer Stadtrats mit Zuschüssen für Vereine. Regelmäßig wird er dabei auch mit dem Wunsch nach kräftigen Erhöhungen konfrontiert. Und regelmäßig wird über das Für und Wider diskutiert, denn wirkliche Regeln für die Vergabe dieser Förderungen gibt es bislang nicht. Das soll sich nun ändern. Die CSU-Fraktion hat einen Kriterienkatalog ausgearbeitet, den sie jetzt im Stadtrat vorstellte und der im Ausschuss mehrfach vorberaten worden war. Viele der Ratsmitglieder ließen an dem Konstrukt allerdings kein gutes Haar.

Während die Anträge mit den enthaltenen und sehr unterschiedlichen Angaben bisher mehr oder minder einfach hingenommen wurden, müssen die Vereine künftig ein von der Stadt vorgelegtes Formular ausfüllen. Dabei werden Punkte vergeben, beispielsweise für die Kinder- und Jugendarbeit oder bürgerschaftliches Engagement. Wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder nicht aus Burgau stammt, gibt es hingegen einen Abzug. Martin Brenner ( CSU) erläuterte, ein Jahr sei über die neuen Richtlinien beraten worden, da die Vereinsförderung bislang wegen fehlender Regeln „auf tönernen Beinen“ stehe. Wenn Vereine immer weitere Erhöhungen beantragten und diese akzeptiert wurden, habe man sie anderen nicht verweigern können.

Stadtrat Kircher: "Das ist zu schwammig und nicht gelungen"

Um ein möglichst gutes Konzept zu erstellen, das aber nicht der Weisheit letzter Schluss sei und nach Anregungen durch die Vereine weiter verbessert werden soll, habe man sich viele solcher Regelungen aus anderen Gemeinden angesehen und das vermeintlich Beste daraus übernommen. Es sei der Versuch unternommen worden, Kriterien für eine möglichst gute und vor allem transparente Förderung zu erstellen. Es gebe dadurch Gewinner – 70 bis 80 Prozent der Vereine – und Verlierer. Wer künftig dadurch zurückfalle, weil Zuschüsse teilweise um 100 Prozent erhöht worden waren, werde bis auf einen aber nicht schlechter gestellt als auf den Status Quo vor zwei Jahren. Und wie Bürgermeister Konrad Barm (Freie Wähler) betonte, gehe es dabei auch nicht um ein Sparprogramm, unter dem Strich werde die Vereinsförderung die Stadt wohl mehr kosten.

Dieter Kircher ( SPD) sagte, er habe vor Jahren selbst den Versuch unternommen, einen Kriterienkatalog zu erarbeiten, was ihm aber nicht gelungen sei. Wenn er sich das vorliegende Konzept ansehe, missfalle ihm dennoch einiges. Es sei zu vage, und wer solle beurteilen, wie viele Punkte ein Verein bekommt? „Das ist zu schwammig und nicht gelungen.“ Jürgen Pauer (Freie Wähler) zeigte sich ebenfalls skeptisch. Man habe bislang gute Erfahrungen damit gemacht, von Fall zu Fall entscheiden zu können, doch mit solchen Kriterien stecke man immer in einem Korsett. Die angedachte Kontrolle könne es gar nicht geben, weil damit ein „Mordsaufwand“ verbunden sei. Man nehme sich Spielräume; er sei skeptisch, „ob das so klug ist“.

Mühlbauer findet die Kriterien der CSU unbrauchbar

Und auch Hermann Mühlbauer (ABB) zerpflückte den Entwurf. Ohnehin sei es falsch zu behaupten, wie Brenner es tue, dass man sich auf dieses Konzept im Ausschuss geeinigt habe, es habe schließlich zwei Gegenstimmen gegeben – wie sich herausstellte, war die Abstimmung falsch protokolliert worden. „Ich finde es unseriös, einen Konsens vorzutäuschen.“ Im Großen und Ganzen seien die von der CSU benannten Kriterien unbrauchbar. Es könne nicht sein, Vereine bestrafen zu wollen, die mehr auswärtige Mitglieder haben.

So habe Burgau nun einmal das einzige Eisstadion in der Region und ziehe deshalb Menschen aus anderen Orten an. Außerdem sei davon auszugehen, dass jeder Verein sich bürgerschaftlich engagiert und um den Nachwuchs kümmert, wodurch diese Kriterien nichtssagend seien. Das Schlimmste jedoch sei, dass man verlange, dass die Vereine ihre Finanzen für die Förderung offen legen müssten. „Für diese Kontrolle gibt es keine Rechtsgrundlage.“ Das bisherige „Gießkannenprinzip“ habe sich bewährt.

Rupprecht: Zuschüsse hingen auch von der Zahl der Zuhörer im Rat ab

Tobias Auinger (SPD) dankte der CSU für ihre Arbeit – aber wegen der Mitgliederzahl-Klausel könne er das Konzept auf keinen Fall mittragen. Jeder Verein, der sich in Burgau engagiert, solle förderfähig sein. Es habe früher viele Debatten über die Zuschüsse gegeben, aber stets auch gute Lösungen, und Grenzen habe man auch da bereits gezogen. Frank Rupprecht (CWG) dankte den Christsozialen ebenfalls, es sei „ganz normal, dass man sich bei diesem Thema die ein oder andere einfängt“. Er habe Respekt vor der CSU, dass sie sich trotzdem dieser Sache angenommen hat. Man habe im Ausschuss daran gefeilt und die Meinung vertreten, dass das Konzept beschlussfähig sein könnte.

Es gebe durchaus einige ungeklärte Rechtsbegriffe darin, aber bislang habe man sich an nichts orientieren können, „es war völlig subjektiv“. Mitunter habe es von der Zuhörerzahl im Ratssaal abgehangen, wie viel Geld ein Verein bekam. Und er finde, dass die Zuschüsse „völlig aus dem Ruder gelaufen sind“. Man habe sich nicht einmal mehr Gedanken darüber gemacht, warum ein Verein mehr Geld bekommen soll. Und manche Anträge hätten sich zudem als nicht richtig herausgestellt. „Wagen wir den Schritt, wir können ja weiter daran feilen. Wir müssen raus aus dem alten Trott.“

Brenner: "Es ist unser Geld"

Martin Brenner ging auf die Kritik der Ratskollegen ein, und empfand es als schade, dass sie erst jetzt komme. Das Konzept habe lange vorgelegen, bis auf Manfred Kramer (SPD) habe sich aber keiner konstruktiv dazu geäußert. Vorgesehen sei, dass das Kulturamt die Punkte vergibt und in schwierigen Fällen den Ausschuss einbindet. Man habe Vertrauen in die Vereine und deren Angaben, aber es solle künftig stichprobenartige Überprüfungen geben. Man nehme sich dadurch auch keine Spielräume, deshalb seien es Richtlinien und keine starre Satzung.

Und er pflichtete Frank Rupprecht bei, dass man in der Vergangenheit mit dem bisherigen Prozedere keine guten Erfahren gemacht habe. Außerdem dürfe man ja wohl noch Auskünfte einholen, auch bei einer Generalversammlung lege ein Verein seine Finanzen offen. Man habe lange über den Punkt mit den Nicht-Burgauern diskutiert, aber letztlich gehe es doch darum, die eigenen Vereine zu fördern, „es ist unser Geld“. Es gebe Schwächen am Konzept, aber anhand der Kriterien könnte jeder Verein künftig selbst nachschauen und damit planen, wie viel er bekommt.

Kramer vermisst die soziale Komponente

Harald Stöckle (Freie Wähler) gab Brenner in vielem Recht, Manfred Hammerschmidt (CSU) zeigte sich irritiert, dass „die konstruktiven Vorschläge etwas abhanden gekommen“ seien, und Manfred Kramer bemängelte den zu erwartenden reinen Verwaltungsakt, der dem Ausschuss viel abnehme. Außerdem sei es bedauerlich, dass die Arbeit für Behinderte, also soziale Aspekte in dem Konzept trotz seiner Anregung nicht aufgenommen worden sei.

Es gebe in Burgau schließlich sehr viele soziale Probleme. Tobias Auinger warf noch ein, dass die hier so in den Fokus gestellte Jugendarbeit der Vereine die der Stadt nicht ersetzen könne, es seien ganz unterschiedliche Zielgruppen. Doch das sei diesem Stadtrat, der das Aus für den Jugendtreff beschlossen hatte, nicht mehr beizubringen. Er hoffe da auf den nächsten.

Bürgermeister: "Das hier ist kein Selbstbedienungsladen"

In der Schlussrunde holte Hermann Mühlbauer nochmals zur Kritik aus und fragte in die Runde, ob dieses Konzept denn vor Weihnachten und vor der Wahl unbedingt noch durchgedrückt werden müsse und ob die Vereine angesichts dessen, dass Schwächen der Vorlage bekundet wurden, denn „zum Experimentieren freigegeben worden“ seien. Man greife hier in das von der Verfassung geschützte Recht der Selbstverwaltung der Vereine ein – warum wolle man etwas über deren Kopf hinweg statt mit ihnen machen? Bürgermeister Barm konterte: „Das hier ist kein Selbstbedienungsladen, sonst können wir direkt die Kasse aufmachen.“ Und Monika Riß (CSU), die selbst in mehreren Vereinen aktiv ist, verteidigte, dass die Stadt wissen müsse, wofür sie Geld ausgibt. Und die Kriterien seien nicht so ausgelegt, dass es unmöglich werde, eine Förderung zu erhalten.

Letztlich beschloss der Burgauer Stadtrat mit 13 zu sechs Stimmen, dass die neuen Richtlinien zum 1. Januar in Kraft gesetzt werden und zunächst für die Jahre 2020, 2021 und 2022 gelten. Einstimmig wurde dann noch angenommen, dass die Stadt Burgau den Vereinen, die für das laufende Jahr einen Antrag für einen Zuschuss gestellt hatten, dieser aber nicht gesondert behandelt worden war, einen Zuschuss in unveränderter Höhe wie in den vergangenen Jahren gewährt.

