13:09 Uhr

Burgauer Bankdrücker in starker Verfassung

In welchen Klassen die Markgräfler beim Allgäu-Cup besonders überzeugen.

Vier Klassensiege erreicht haben Bankdrücker des TSV Burgau beim Allgäu-Cup Classic in Kaufbeuren. Für diesen unter dem Dach des Bundesverbands Deutscher Kraftdreikämpfer ausgetragenen Wettkampf waren insgesamt 49 Sportler aus Bayern und Thüringen gemeldet.

Einen Wettkampf mit insgesamt drei gültigen Versuchen lieferte Arthur Ahle in der Altersklasse 70plus. Mit der Endlast von 80,0 Kilo konnte sich das Urgestein den Einzelsieg in der Kategorie bis 83,0 Kilo Körpergewicht sichern. Dennoch war er mit dem Wettkampf nicht ganz zufrieden, zumal die zuletzt erbrachten Trainingsleistungen deutlich besser gewesen waren. Aber mit Schmerzen in der rechten Schulter muss man im Alter von 78 Jahren doch gewisse Abstriche machen.

Walter Braun startet bei den bayerischen Titelkämpfen

Drei lupenreine Versuche, die Endlast von 160,0 Kilo und den Gesamtsieg in der Alterskategorie Ü60 schaffte der ehemalige Kugelstoßer Walter Braun. Er dürfte für die im Mai in München-Neuaubing stattfindenden bayerischen Titelkämpfe bestens gerüstet sein.

Mit der neuen persönlichen Bestleistung von 135,0 Kilo kam Sven-Henry Straub in der Aktivenklasse bis 93,0 Kilo unter sechs Teilnehmern auf den Bronzeplatz. Sieger wurde hier David Blaschke vom AC Kaufbeuren mit 150,0 Kilo. Silber holte sich Jan André Rosenkranz vom ESV München-Neuaubing mit 137,5 Kilo.

Ulrich Husel gewann bei den Junioren (bis 23 Jahre) in der Kategorie bis 93,0 Kilo mit 102,5 Kilo. Ein in den Wochen vor dem Wettkampf absolvierter, beruflich bedingter Lehrgang und der damit verbundene Trainingsrückstand ließen keine bessere Leistung zu.

Eva Speth schon fast in WM-Form

Eva Speth nutzte diesen Wettkampf, um ihre Form für die vom 18. bis 25. Mai in Japan stattfindenden Weltmeisterschaften im Bankdrücken zu überprüfen. Obwohl ihre Vorbereitung für diesen Höhepunkt des Wettkampfjahres noch nicht ganz abgeschlossen war, kam sie in der Altersklasse Ü60 (Körpergewicht bis 84,0 Kilo) auf ausgezeichnete 90,0 Kilo.

Im Rahmen des Allgäu-Cups wurden gleichzeitig die schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken ohne leistungsunterstützende Kleidung ausgetragen. Der TSV Burgau wurde hier mit 296,82 Relativpunkten Vierter unter fünf Teams. Es siegte der AC Kaufbeuren (365,64). (zg)