vor 49 Min.

Burgauer Firma Klimmer übernimmt den Metallverformer BSB

Es geht um 350 Arbeitsplätze. Was die beiden Burgauer Unternehmen verbindet und was sie tun.

Das Traditionsunternehmen Klimmer in Burgau erweitert sein Portfolio um die BSB Metallverformung GmbH und Co. Stanzwerk und die BWB Behälter-Werk Burgau GmbH und Co. KG und sichert über 350 Arbeitsplätze.

Die Kerngeschäfte der zwei Firmen BSB und BWB sind laut Mitteilung der Firma Klimmer hochwertige Metallkonstruktionen im Bereich der Stanz- und Umformtechnik sowie die Fertigung von Ölabscheide- und Druckluftbehältern. Beide Unternehmen sind international tätig.

BSB und Klimmer in Burgau wurden 1969 gegründet

„Wir erweitern durch diese Unternehmensnachfolge unser Portfolio im Bereich Ziehpressen und Umformautomaten, Schutzgasschweißen, Naß-und- Pulverlackbeschichtung, Dampf-Entfetten sowie um modernste Lasertechnik wie Schneiden und Schweißen“, sagt Torsten Klimmer, Geschäftsführer der Ernst Klimmer GmbH Burgau und seit 1. Oktober 2020 auch Geschäftsführer der BSB-BWB Burgau. BSB wurde wie Klimmer 1969 gegründet, BWB besteht seit 1994.

Namhafte Hersteller von Straßen- und Schienenfahrzeugen schätzen die Erfahrung und das Wissen um innovative Verfahren zur Erreichung höchster Qualitätsansprüche, heißt es in der Mitteilung von Klimmer.

Klimmer beschäftigt rund 330 Mitarbeiter

„Wir freuen uns sehr, den über 350 Mitarbeitern der BSB-BWB eine sichere Perspektive in diesen heraufordernden Zeiten zu bieten“ sagt Torsten Klimmer. „Unsere Unternehmen verbindet nicht nur der Standort Burgau, sondern auch eine gemeinsame Wertebasis, die wir als Familien- und Traditionsunternehmen leben.“

Die Firma Klimmer in Burgau hat sich auf das Feinschneiden und Herstellen von Schellen im Abgasbereich und anspruchsvoller Ziehteile mit Pressen bis 1000 Tonnen Druckkraft spezialisiert. Abnehmer dieser Produkte sind vor allem die Automobilindustrie und die Elektroindustrie. In Burgau sind rund 330 Mitarbeiter beschäftigt, die 2019 einen Umsatz von 66 Millionen Euro erzielten. (zg)

Lesen Sie auch: