Burgauer Ratsmitglied blitzt mit Beschwerde gegen Bürgermeister ab - und legt nach

Es hat prüfen lassen, ob es rechtens war, dass das Thema Burgauer Schulgarten nicht öffentlich behandelt wurde. Beim Landratsamt sieht er den Verdacht einer politischen Entscheidung.

Nachdem das Landratsamt die Beschwerde des Burgauer Stadtratsmitglieds Hermann Mühlbauer (ABB) gegen Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) in Sachen Schulgarten und der zunächst geheimen Behandlung der Planungen zurückgewiesen hat (wir berichteten), reagiert Mühlbauer darauf. Die Entscheidung sei zum Teil in sich widersprüchlich und unverständlich.

Soweit das Landratsamt ausführe, dass die Beschwerde keine Dienstaufsichtsbeschwerde, sondern eine Aufsichtsbeschwerde hätte sein müssen, übersehe es, dass die Pflichtverstöße des Bürgermeisters auch in beamtenrechtlicher Hinsicht relevant seien und eine Dienstaufsichtsbeschwerde rechtfertigten, selbst wenn die Dienstherreneigenschaft bei der Stadt Burgau liege.

Burgauer Mühlbauer: "Wer eine solche Auffassung vertritt, ist weit weg von den Menschen"

Die Kernaussage, dass die nicht öffentliche Behandlung und Beschlussfassung dieses Millionenprojektes rechtlich vertretbar sei, entspreche nicht den Entwicklungen. Das Bekanntwerden des Beschlusses, der die Beseitigung des Schulparks bedeute, habe große Empörung und Entsetzen in der Bevölkerung ausgelöst.

Soweit das Landratsamt behaupte, dass nur ein Arbeitsschritt zu einer späteren eigentlichen Beschlussfassung entschieden worden sei, verkenne es, dass mit diesem nicht öffentlichen Beschluss alle Alternativen, die eine Verbesserung der Verkehrssicherheit bei gleichzeitiger Erhaltung der Grünfläche ermöglicht hätten, auf Vorschlag von Brenner vom Stadtrat mehrheitlich verworfen worden seien. Die CSU habe in der Ratssitzung am Dienstag nun erkennen lassen, dass dieser Beschluss abschließend sei. „Wer eine solche Auffassung vertritt, befindet sich nicht näher am Menschen, sondern weit weg von ihnen“, findet Mühlbauer.

Mühlbauer droht mit Gang vors Gericht

Die Stellungnahme des Landratsamtes lege die gesetzliche Bestimmung des Artikels 52 der Gemeindeordnung falsch aus, nämlich dass ein Antrag auf öffentliche Behandlung zunächst beraten und dann erst beschlossen werden dürfe. „Bei diesem Ergebnis der Überprüfung könnte der Verdacht entstehen, dass über die Beschwerde politisch entschieden wurde.“

Falls der Burgauer Bürgermeister Martin Brenner „künftig in einem ähnlich gravierenden Fall gegen meine Rechte zur Wahrnehmung meiner sachlichen Arbeit als Stadtratsmitglied gegen Vorschriften der Gemeindeordnung verstößt, werde ich dies zum Anlass nehmen, beim Verwaltungsgericht Augsburg einstweiligen Rechtsschutz nach Paragraf 123 Verwaltungsgerichtsordnung zu beantragen. Schließlich sind die Gerichte in Bayern unabhängig“, droht Hermann Mühlbauer abschließend. (AZ)

