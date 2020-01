Burgauer Reisebus verunglückt mit jungen Skifahrern

Plus Rund 50 Fahrgäste, die Mehrzahl davon Kinder, kommen bei einem Unfall in Tirol mit dem Schrecken davon. Beim Chef des Skiclubs kommen schlimme Erinnerungen auf.

Für Hermann Keller wirkte die Szene so unwirklich – wie aus einem Film. Dabei war das Unglück, das sich im Tiroler Skiort Berwang zugetragen hat, real. Keller, Vorsitzender des Skiclubs Burgau, und zwei weitere Skilehrer waren am Samstagnachmittag aus dem Reisebus ausgestiegen, um Autofahrern zu helfen, die die abschüssige Straße in dem Örtchen hinauf wollten. Sie waren auf der, wie sich herausstellte, spiegelglatten Straße hängen geblieben und dabei, Schneeketten auf die Räder zu montieren.

Und da geschah es: Plötzlich kam der Bus, in dem Keller noch vor wenigen Minuten saß, ins Rutschen. Der Koloss schlitterte die Straße des Dorfes hinunter – 150, 200 Meter weit. Ein lautes Krachen war der unüberhörbare Beleg dafür, dass etwas passiert sein musste. Der Bus des Burgauer Unternehmens Reisekutsche war mit der rechten Seite gegen die Wand eines alten Hauses gefahren. Die rechte Front war bis zur Einstiegstür eingedrückt, die große Scheibe schwer beschädigt.

Großes Glück im Unglück

Und doch war das Glück in diesem Unglück groß. Denn keiner der rund 50 Insassen – die meisten davon Kinder, die an einem Skikurs teilgenommen hatten – wurde nach den Angaben des Vereinsvorsitzenden verletzt. „Ich habe bis heute keine andere Information“, sagte er am Montagnachmittag in einem Telefongespräch gegenüber unserer Zeitung. Der Schrecken aber saß tief, weshalb auf die Fortsetzung des Skikurses am Sonntag verzichtet worden ist.

Etwa 170 Personen aus der Umgebung von Burgau, Offingen und Waldstetten hatten sich am Samstag auf den Weg gemacht. Das eigentliche Ziel war das Gebiet von Jungholz und Oberjoch. Aber weil für diese Region schlechte Witterungsbedingungen vorhergesagt waren, haben sich die Verantwortlichen entschieden, ein anderes Ziel anzusteuern.

Vor 16 Uhr sollte es eigentlich wieder zurückgehen

Drei kooperierende Skiclubs waren mit drei Bussen, darunter ein Doppelstockbus, unterwegs. Bereits gegen 15.50 Uhr ging es wieder zurück, weil die Buben und Mädchen genügend Zeit bekommen sollten, sich vom ersten Teil des fordernden Skikurses zu erholen.

So weit ist es aber nicht mehr gekommen. Der Bus, in dem auch der Vereinsvorsitzende saß, war der erste, der den Parkplatz verlassen hatte und sich auf die Rückreise machte. Nach wenigen Minuten und einer 90-Grad-Kurve im Skiort selbst wollte der Busfahrer in die abschüssige Straße einbiegen. Aber die Autos auf der anderen Fahrbahnseite machten das unmöglich. Keller stieg aus und bekam in seinen Skistiefeln erstmals etwas von der tückischen Straßenglätte mit. „Ich konnte mich kaum halten. Vom Bus aus selbst hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht den Eindruck, dass es derart rutschig sein würde.“

Schild verweist auf Schneekettenpflicht

Ein Schild inmitten des Ortes verweist zwar auf die Schneekettenpflicht, aber das habe der Busfahrer nicht gesehen. Und er auch nicht, gab Keller am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung an. Das Verkehrsschild sei unmittelbar vor dieser Gefahr ohnehin deplatziert, findet der Vorsitzende des Skiclubs.

Dort sei es derartig eng, dass ein Bus, dem Schneeketten angelegt werden müssten, „für mindestens 20 Minuten den gesamten Verkehr aufhält. Ich werde wohl noch dem Bürgermeister schreiben und anregen, solche Schilder dort anzubringen, wo es auch genügend Fläche für das Aufziehen von Schneeketten gibt.“ Auch die Hinweise der Skiliftbetreiber selbst auf Witterungs- und Verkehrslage sind in Kellers Augen verbesserungswürdig.

Keine Vorwürfe an den Busfahrer

Keine Vorwürfe von ihm gehen an die Adresse des Busfahrers. „Er hat wohl den größten Schrecken von allen gehabt, als es plötzlich kein Halten mehr gab. Ich dachte anfangs, dass er fährt. Aber dann habe ich die nach rechts eingedrehten Räder gesehen und gewusst, dass der Bus die Straße runterrutscht.“

Die verunglückten Fahrgäste, oft Kinder mit ihren Eltern, mussten nicht im Freien ausharren. Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt, befindet sich eine Hütte der DJK Leitershofen, wo alle untergebracht und versorgt worden sind.

Ein Ende - glücklicherweise nur mit Schrecken

Insgesamt 128 Gäste wurden mit den beiden intakten Bussen nach dem Umladen nach Hause gebracht. Skilehrer, Betreuer und einige Erwachsene harrten aus, bis ein normalerweise für den Linienverkehr der Reisekutsche eingesetzter Bus aus Burgau in Berwang eintraf.

Wir dokumentieren die E-Mail, die Hermann Keller am Sonntag an die Teilnehmer des Skikurses und die „Freifahrer" verschickt hat: „Wir hatten gestern viel Glück und sind alle mit dem Schrecken davon gekommen. Ich möchte mich bei allen für Euer Verständnis und Euer besonnenes Verhalten bedanken sowie bei allen Helfern, die uns mit Rat und Tat beigestanden haben Nächstes Wochenende fahren wir voraussichtlich am Samstag ins Oberjoch und am Sonntag nach Jungholz, mit anschließender Siegerehrung in Waldstetten. Ich wünsche Euch einen schönen Dreikönigstag."

Ein Ende mit Schrecken – so empfand es nicht nur Keller. In den ersten Augenblicken rief der Unfall beim Vereinschef böse Erinnerungen hervor. Vor gut neun Jahren starb ein 15-Jähriger aus Burgau, als ein Bus auf der Rückreise von Sölden, wo Skisaison-Eröffnung war, von der Straße abkam. Die Bremsen hatten versagt: ein Toter, 36 Personen verletzt, vier davon schwer. Keller hatte damals miterlebt, wie die Eltern im Krankenhaus um ihren Sohn trauerten. „So etwas will ich nie mehr mitmachen müssen“, sagt er.