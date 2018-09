vor 45 Min.

Burgauer feiern mit Burgauern

Zum 35-jährigen Bestehen der Partnerschaft kommen am Wochenende knapp 50 Gäste aus der Steiermark

Burgau Am Freitagmittag wird ein Bus mit knapp 50 Bürgern aus Burgau in der Steiermark beim Feuerwehrgerätehaus im hiesigen Burgau eintreffen. Drei Tage lang wird in der Markgrafenstadt am Wochenende das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Stadt Burgau und der Marktgemeinde Burgau in der Steiermark gefeiert. Dies ist nach dem Treffen zwischen Knöringen und Knöringen in der Pfalz (wir berichteten) bereits das zweite Jubiläum in diesem Jahr. Mittelpunkt bei den Festlichkeiten ist die Kapuziner-Halle. Sie beginnen am Freitag ab 19 Uhr mit einer Begrüßungsparty für die Gäste zusammen mit den Bürgern der Stadt Burgau und mit kalten und warmen Snacks. Unterhalten wird die Band The Betties.

Am Samstag findet ein Festabend für geladene Gäste statt. Burgaus Bürgermeister Konrad Barm und Gregor Löffler, Bürgermeister der Marktgemeinde Burgau in der Steiermark, werden die Partnerschaftsurkunden unterzeichnen und die Partnerschaft erneut bestätigen und festigen. Burgaus neuer Stadtpfarrer Simon Stegmüller wird am Sonntag den Festgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, zelebrieren. Diesem folgt ein Festzug mit Fahnenabordnungen zur Kapuziner-Halle und zu einem Frühschoppen, bei dem auch die Bevölkerung willkommen ist. Sowohl die Musikvereinigung der Handschuhmacher wie auch die Musikkapelle Unterknöringen werden für die musikalische Umrahmung sorgen. Um 14 Uhr ist die Abreise der Gäste vorgesehen.

Seit mehreren Monaten gibt es in Burgau ein Partnerschaftskomitee. In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Burgau wurde für die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, darunter ein Besuch des Schulmuseums Ichenhausen oder im Greifvogelpark Konzenberg, vorbereitet. Zwischen der Stadt Burgau in Schwaben und der Marktgemeinde Burgau in der Steiermark gibt es einen regen Austausch: Im vergangenen Jahr waren Gäste mit drei Bussen zum Historischen Fest gekommen. Vor fünf Jahren waren 111 Burgauer zum 30-jährigen Jubiläum in die Steiermark gereist. Auch unter den Vereinen und Privatpersonen finden regelmäßig Besuche und Gegenbesuche statt. (zg)

Themen Folgen