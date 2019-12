Burgaus schmerzhafter Verlust des Riederle-Erbes

Plus Der Historische Verein beklagt, dass das Erbe des Kunst- und Krippensammlers Hans Riederle nicht in Burgau bleibt und nach Bad Wörishofen geht. Wie kam es dazu?

Als „ein kleines Weihnachtswunder“ (Weihnachtswunder: ein spektakuläres Geschenk) würde es die Vorsitzende des Historischen Vereins Burgau, Irmgard Gruber-Egle, nicht bezeichnen, dass die Sammlung des Burgauers Hans Riederle nun in der Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Sammlung aufgeht. Für sie ist es eher eine „Weihnachtskatastrophe“. Wenige Tage vor Heiligabend war durch die Berichterstattung in unserer Zeitung zur Gewissheit geworden, dass die Erben von Hans Riederle, sein Bruder Philipp und Schwester Maria, mit den Verantwortlichen der Sankt-Lukas-Stiftung handelseinig geworden sind. Bereits zwei Jahre zuvor hatte Philipp Riederle das erste Mal bei den Verantwortlichen der Wörishofer Sammlung unverbindlich angefragt.

Gruber-Egle ist sich keiner Schuld bewusst, zu wenig dafür getan zu haben, die Riederle-Sammlung am Ort zu halten. Der Historische Verein habe die Weggabe seit diesem Frühjahr beklagt, als intern bekannt geworden war, welchen Plan die Erben verfolgten. „Etliche Telefonate mit Philipp Riederle waren ineffektiv, und wir hatten uns mit der Tatsache abgefunden.“

In Burgau bestand durchaus Interesse am Riederle-Erbe

Die Vereinsvorsitzende verwahrt sich gegen den nun aufkommenden Eindruck, dass es in Burgau kein Interesse an dem Erbe des Kunst- und Krippensammlers Hans Riederle gab. „Das stimmt so in keiner Weise“, reagiert Gruber-Egle auf eine Anfrage dieser Zeitung. Der im März 1932 in Burgau geborene Hans Riederle sei einer der Initiatoren und ein Gründungsmitglied des seit 2003 existierenden Historischen Vereins Burgau gewesen. In jeder Vorstandssitzung – und derer gab es qua Satzung vier im Jahr – habe er bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2014 Gruber-Egle oder deren Vorgänger Josef Jostan „geradezu gelöchert“, was er mit seiner umfangreichen Sammlung machen solle.

Der Burgauer sammelte auch alte Bücher wie dieses in lateinischer Schrift. Der Titel ist der Fotografin unbekannt. Bild: Fritz Steinle

Es sei bereits zu einem Notar Kontakt aufgenommen worden, der sich in Stiftungsfragen gut auskenne. Riederle sei es wichtig gewesen, dass seine Sammlung in einer Stiftung weiterlebe. Ihm war Gruber-Egle zufolge aber gleichwohl schwierig zu vermitteln, dass er zu seinen Lebzeiten trotz der Stiftung Herr der Sammlung bleibe. Der Kontakt zum Notar sei jedenfalls nicht zustande gekommen, weil Hans Riederle einen Rückzieher gemacht habe.

Der Verlust für Burgau ist groß

Nach dem Tod des Sammlers im November 2017 habe der Historische Verein „aus Pietätsgründen“ sich nicht getraut, 2018 nach dem Verbleib der Sammlung zu fragen. Ein Fehler, findet Irmgard Gruber-Egle in der Rückschau. „Wir werden uns in Zukunft gleich nach dem Ableben eines Sammlers mit den Erben in Verbindung setzen und um ein Gespräch bitten.“ Ein dickes „Aber“ setzt die Vorsitzende hinzu: „Ich bin mir sicher, dass sich so etwas so schnell nicht wiederholen wird.“

Für sie ist „der Verlust für Burgau sehr groß und schmerzhaft“.

Hans Riederle zeigte im Laufe der Jahre nur einigen Vertrauten und Eingeweihten seine über zwei Privathäuser verteilte Sammlung, die im Zweifamilienhaus aus acht komplett möblierten Zimmern mit Barock-, Rokoko- und Biedermeiermöbeln bestand. Die Möbel waren Schränke, Kommoden, Sessel, Sofas, Tische, wie auch nicht restaurierte Möbel aus diesen Epochen. Riederle besaß auch sogenannte bäuerliche Biedermeiermöbel, die nicht furniert waren.

Große Sammlung an sakralen Kunstgegenständen

Dazu kam eine Unmenge an sakralen Kunstgegenständen: Engel aus verschiedenen Epochen, Altar- und Kirchenornamente, die vergoldet waren. Ein interessantes Objekt ist sein sogenanntes „Burgauer Jesulein“, das er erst vor einigen Jahren ersteigerte. Dazu kommt ein kurz vor seinem Tod fertig restaurierter Krippenaltar, Öl- und andere Gemälde, Gläser, Porzellan und jede Menge schmiedeeiserne Kreuze von Burgauer Verstorbenen, alte Bücher, darunter seltene kirchliche Zeugnisse.

Das in München von Hans Riederle ersteigerte „Burgauer Jesulein“ – ausgestellt von ihm 2011 in der Loretokapelle. Bild: Fritz Steinle

Ein inzwischen verstorbener Krippenexperte behauptete einmal, dass Hans Riederle wahrscheinlich Süddeutschlands größte und wertvollste Barockkrippensammlung besitzt.

Für den Historischen Verein überaus wertvoll im Bereich der Familienforschung ist die Sterbebildersammlung Riederles, die er seit seinem achten Lebensjahr zusammengetragen hat. Es gibt weitere wichtige Dokumente aus stadthistorischer Sicht, wie Rechnungen von nicht mehr existierenden Firmen, Flugblätter der Alliierten aus dem Jahr 1945 und auch Mitteilungen von Burgauer Vereinen noch vor dem Zweiten Weltkrieg und danach.

Sammlung im Wert von bis zu 2,2 Millionen Euro

Gruber-Egle taxiert den Wert des gesamten in der Wörishofer Stiftung gebündelten Vermögens zwischen 1,5 und 2,2 Millionen Euro. Der Sammler selbst habe ihr gegenüber solche Summen zu seinen Lebzeiten genannt und sei sich des Werts durchaus bewusst gewesen.

Dessen Bruder Philipp habe gegenüber der Vereinsvorsitzenden die Weggabe im Nachhinein damit begründet, dass man seitens der Stadt in den beiden Privatgebäuden kein Museum habe einrichten wollen und dass man seinen Bruder bei der Gründung eines Krippenmuseums nicht genügend unterstützt habe. Gruber-Egle hält das für fadenscheinig, denn ein ernsthaftes Gespräch sei von den Erben nach dem Tode Hans Riederles nicht geführt worden.

In Burgau hätte es geeigneten Platz für Riederle-Erbe gegeben

In Burgau ist, so Gruber-Egle, Kunst, Kultur und der Wunsch nach Erhalt der Historie noch ein junges Pflänzchen. Vor der Kommunalwahl sei das wahrscheinlich einfach nur ein „sehr schlechter Zeitpunkt“ gewesen, um das „Ruder“ noch herumreißen zu können und ein konkretes Angebot an die Erben zu machen.

Dass es einen geeigneten Platz in Burgau gegeben hätte für die Riederle-Sammlung, davon ist die Chefin des Historischen Vereins überzeugt. Und ebenso davon, dass der vor gut zwei Jahren verstorbene Hans Riederle niemals gewollt hätte, dass seine Sammlung in eine andere Sammlung einfließt und damit die Originalität verliert.

