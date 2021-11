Fahrer eines Geldtransportes ist betrunken unterwegs

Polizisten kontrollieren nach einem Hinweis einen Fahrer eines Werttransportes in Burtenbach. Das Ergebnis: Der Mann hat einiges an Alkohol getrunken.

Ein unbekannter Zeuge meldete am Montag gegen 14.30 Uhr telefonisch bei der Polizei, dass er den Eindruck habe, dass der Fahrer eines Werttransportes betrunken sei. Eine Streife der Polizei Krumbach traf den Fahrer in Burtenbach während einer Geldauslieferung an. Die hinzugekommenen Beamten einer Burgauer Streife stellten bei der Kontrolle tastsächlich Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test mit einem Alkoholmessgerät am Kontrollort zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Ebenso nahmen die Beamten die dienstliche Waffe des Mannes in Verwahrung. Für den Werttransporter forderten sie bei der Entsendefirma einen Ersatzfahrer an. Nach der Anzeigenaufnahme konnte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. (AZ)