Geld aus Arbeiterwohnung in Burtenbach gestohlen

400 Euro Bargeld und persönliche Dokumente sind einem Arbeiter in einer Gemeinschaftsküche in Burtenbach gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mann ließ am Samstagnachmittag gegen 14.45 seine Jacke mit seiner Geldbörse in der Gemeinschaftsküche einer Arbeiterunterkunft in Burtenbach unbeaufsichtigt liegen. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Geldbörse fehlte. Keiner der anwesenden Arbeiter konnte oder wollte laut Polizei etwas zum Verbleib der Geldbörse sagen.

Geldbeutel mit 400 Euro in Burtenbacher Gemeinschaftsküche gestohlen

In der Geldbörse befanden sich neben den persönlichen Dokumenten auch 400 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung setzen. (AZ)