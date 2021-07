In Burtenbach entstehen fast 30 neue Bauplätze

Plus Auf der grünen Wiese soll ein neues Viertel in Burtenbach erschlossen werden. Daran äußert das Landratsamt massive Kritik - die Gemeinde sieht keine Alternative.

Das neue Wohngebiet Schäferberg in Burtenbach kommt weiter voran. Mangels innerörtlicher Entwicklungsmöglichkeiten sollen auf der grünen Wiese im Osten der Marktgemeinde 29 Bauplätze entstehen. Wegen des Flächenverbrauchs haben einige Behörden kritische Anmerkungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes gemacht. Im nächsten Jahr könne aber dort mit der Erschließung und dem Verkauf der Grundstücke begonnen werden, sagte Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle im Gemeinderat.