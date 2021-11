Burtenbach

18:00 Uhr

In Oberwaldbach sollen Raser ausgebremst werden

Plus Um zu verhindern, dass im Burtenbacher Ortsteil Oberwaldbach zu schnell gefahren wird, soll ein Geschwindigkeitsmessgerät installiert werden.

Von Heike Schreiber

Die Anwohner nervt es schon lange. Viele Autofahrer, die von Osten her aus Richtung Grünenbaindt nach Oberwaldbach kommen, rauschen mit zu hoher Geschwindigkeit in den Burtenbacher Ortsteil hinein und gefährden damit die Bewohner. Ein Gemeinderat sprach das Problem in der Sitzung im September bereits an und bat darum, Möglichkeiten zu überprüfen, wie Raser ausgebremst werden könnten. Um zu zeigen, wie ernst es den betroffenen Oberwaldbachern ist, überreichte derselbe Rat Anfang Oktober eine Unterschriftenliste. Auf der sprachen sich 63 Unterzeichner für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich aus. Jetzt setzte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung wieder mit dem Thema auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

