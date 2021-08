Motorradfahrerin knallt bei Burtenbach in die Seite eines Autos

Die Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Dienstag offenbar dazu geführt, dass eine Motorradfahrerin mittelschwer verletzt worden ist. So ist es abgelaufen.

Eine Motorradfahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Unfall bei Burtenbach mittelschwer verletzt worden. Ein 77-jähriger Autofahrer war von Dinkelscherben (Landkreis Augsburg) gekommen und wollte gegen 12.23 Uhr nach links auf die Staatsstraße 2025 in Richtung Münsterhausen abbiegen. Zeitgleich fuhren zwei Motorradfahrerinnen auf der Staatsstraße 2025 in Fahrtrichtung Jettingen. Der Autofahrer startete seinen Abbiegevorgang und übersah hierbei eine der beiden Bikerinnen. Die 21-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte frontal gegen die hintere linke Seite des Opels. Dieser drehte sich durch die Wucht des Aufpralles um fast 180 Grad und kam zum Stehen.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wurde die 21-Jährige mittelschwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Augsburg gefahren. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die zweite Motorradfahrerin war nicht in den Unfall verwickelt und blieb daher unverletzt.

Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

Die Feuerwehr aus Burtenbach kümmerte sich um die Sperrung des Bereiches aus Richtung Burtenbach/Dinkelscherben, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und unterstützte den Rettungsdienst. Die Feuerwehr Oberwaldbach sperrte die Staatsstraße aus Richtung Jettingen. Die Kreisbrandinspektion Günzburg war ebenso im Einsatz wie zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes aus Jettingen und der Johanniter Unfallhilfe Kleinkötz, ein Notarztfahrzeug des BRK Zusmarshausen und ein Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Günzburg.