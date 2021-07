Burtenbach

27.07.2021

Trailer-Hersteller Kögel bekennt sich zum Standort Burtenbach

Plus Die Firma Kögel verlängert den Werktarifvertrag vorzeitig um weitere fünf Jahre bis Ende 2031. Was damit noch verbunden ist. Und wie in den Hauptsitz der Firma investiert wird.

Bereits Mitte Mai hatte Kögel bei seiner ersten virtuellen Pressekonferenz angekündigt, dass am Standort Burtenbach in die Zukunft des Unternehmens investiert wird. Jetzt einigten sich die Verantwortlichen auf eine vorzeitige Verlängerung des bestehenden Werktarifvertrages. Damit wird die aktuelle Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026, einhergehend mit der Standortsicherung am Hauptwerk in Burtenbach, um weitere fünf Jahre bis zum Jahresende 2031 verlängert. Alle bestehenden Vorteile der Tarifbindung an die IG Metall bleiben bestehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen