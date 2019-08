06.08.2019

Burtenbacher Kindergarten muss erweitert werden

Betreuung Im September wird zunächst eine Notgruppe gestartet. Wie es dann weitergeht

Von Heike Schreiber

Burtenbach Der Kindergarten in Burtenbach platzt aus allen Nähten. Da bereits im Frühjahr so viele Anmeldungen eingingen, musste die Gemeinde handeln. Kurzfristig wurden die Räume im „Haus der kleinen Hände“ so umgestaltet, dass im September eine neue Notgruppe an den Start gehen kann. Weil dies aber keine Dauerlösung ist, fasste der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Grundsatzbeschluss, dass der Kindergarten erweitert werden und ein Architekt in einer der nächsten Sitzungen mögliche Planungen vorstellen soll.

Über drei Regelgruppen und eine Krippengruppe mit insgesamt 100 Plätzen verfügt der Kindergarten bisher. Wie Bürgermeister Lothar Kempfle berichtete, sei heuer die Nachfrage vor allem nach Krippenplätzen „überraschend hoch“ gewesen. Um allen gerecht zu werden, wird eine Notgruppe eingerichtet, die das Landratsamt laut Kempfle genehmigt hat. Dazu muss allerdings die Raumaufteilung geändert werden, der jetzige Turn- wird zum Gruppenraum umfunktioniert. Geturnt wird künftig in der nahe gelegenen Grundschule. Auch das notwendige Personal – eine weitere Erzieherin, eine Kinderpflegerin und eine Praktikantin – steht schon bereit.

Für die Gemeinde sei das eine absolute Notlösung, „so können wir es nicht belassen“, betonte der Bürgermeister. Es sei zu befürchten, dass in naher Zukunft deutlich mehr Krippenplätze beansprucht werden als vorhanden sind. Darauf müsse die Kommune rechtzeitig reagieren. Ein Umbau brauche schließlich auch viel Zeit. Um darzustellen, wie sich der Bedarf unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren entwickeln könnte, stellten in der Sitzung zwei Vertreter der Kindergartenfachberatung und der Jugendhilfeplanung das sogenannte Hildesheimer Modell vor.

Wie eine Erweiterung des Kindergartens einmal aussehen könnte, ist noch völlig unklar. Eine Aufstockung des Gebäudes in die Höhe wäre bei laufendem Betrieb undenkbar. Ein Anbau würde bedeuten, dass Teile des Außenspielbereichs wegfallen würden. Für die dritte Variante müssten Kempfle zufolge die unmittelbaren Nachbarn gefragt werden, ob sie Flächen abgeben könnten. „Ein Fachplaner, mit dem wir die nächsten Schritte angehen, muss sagen, was Sinn macht“, so Kempfle. Die Räte hatten am Ende keine Einwände, der Beschluss fiel einstimmig.

