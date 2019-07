vor 32 Min.

Burtenbacher Mindelfest mit einigen Neuerungen

Mit dem Mindelstechen wird am Samstag, 20. Juli, das Mindel Open Air in Burtenbach eröffnet.

Nicht nur der Name Mindel Open Air ist neu. Was am 20. Juli in Burtenbach geboten ist.

Unter dem neuen Namen Mindel Open Air veranstaltet der Musikverein Burtenbach sein allseits bekanntes Mindelfest mit Mindelstechen dieses Jahr am Samstag, 20. Juli. Dies ist auch schon eine erste Neuerung: Es wird jetzt, statt wie bisher an zwei Tagen, nur noch am Samstagabend rund um das Burtenbacher Musikheim gefeiert.

Dabei ist der Name Mindel Open Air Programm – ohne Zelt soll die Nacht unter freiem Himmel genossen werden. Dabei schaffen vor allem die vorbeifließende Mindel und die großen Kastanienbäume eine besondere und lauschige Atmosphäre. Zentraler Punkt des Festes wird die „Stammbar“ sein, die rund um einen Baum in der Mitte des Platzes vor dem Musikheim aufgestellt wird. Auch kulinarisch gibt es einige Neuerungen: Neben der traditionellen Küche soll es auf dem Gelände verschiedenes Essen im „Street Food Style“ geben. Dieses Jahr wird es zum Beispiel eine Burger Bude geben. Zudem kommen Kaffeeliebhaber und Naschkatzen voll auf ihre Kosten.

Die Kapelle des Musikvereins Burtenbach soll sich im Fest widerspiegeln

Hinter dem neuen Konzept steht weit mehr als nur eine Namens- und Essensänderung. Ziel ist es, die Kapelle in ihrem Fest selbst widerzuspiegeln. So spielen im Musikverein Burtenbach Jung und Alt stets treu vereint Seite an Seite. Das war dem Organisations-Team auch bei der Erarbeitung des neuen Konzeptes wichtig. Jung trifft Alt, Tradition trifft Moderne. Beispielsweise soll dies an der neuen Speisekarte deutlich werden, in der die traditionelle auf die moderne Küche trifft. Tradition liefert außerdem die alt hergebrachte Blasmusik, die an diesem Abend gespielt wird.

Der Festrahmen weist auch einige Neuerungen auf. Das Mindel Open Air beginnt bereits um 17.30 Uhr mit dem Mindelstechen. Bei diesem Wettstreit kämpfen verschiedene, maskierte Teams um den Pokal. Zwei Mitglieder aus unterschiedlichen Teams stehen sich auf einem über die Mindel gelegten Baumstamm, der bis vor Kurzem noch als Maibaum gedient hatte, gegenüber. Beide versuchen, ihr Gegenüber mit einem strohgefüllten Beutel zum Abtauchen zu bewegen.

Prämiert wird beim Mindelstechen auch die originellste Verkleidung

Das Team, das die meisten Zweikämpfe für sich entscheiden kann, geht als Sieger des Mindelstechens hervor. Prämiert wird aber auch die Gruppe mit der schönsten und originellsten Verkleidung. Wenn das Mindelstechen vom unparteiischen Schiedsrichter abgepfiffen ist, greifen ab 19.30 Uhr die Musiker aus Ettenbeuren zu ihren Instrumenten.

Wer noch mit einem Dreier-Team beim Mindelstechen mitmachen möchten, hat noch die Möglichkeit zur Anmeldung bei Michael Schwarz, Telefon 0174/4759942 (auch per WhatsApp). (zg)

