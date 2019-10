vor 41 Min.

Burtenbacher Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr hat der Burtenbacher Weihnachtsmarkt an einem Advents-Wochenende geöffnet. Alle Infos zu Start, Termin und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Am Burtenbacher Weihnachtsmarkt beteiligen sich neben den Würstchenbuden und Glühweinständen auch lokale Vereine mit eigenen Ständen. Einer dieser Vereine ist unter anderem die Landskirchliche Gemeinde Burtenbach, die sich für die Integration und die Unterstützung von Flüchtlingen einsetzt. Der Schützenverein Burtenbach lädt in der Schützenschenke alle hungrigen und durstigen Besucher zu sich ein. Hier erhalten Sie alle Informationen zu Start, Terminen und Öffnungszeiten des beschaulichen Weihnachtsmarkt in Burtenbach.

Burtenbacher Weihnachtsmarkt 2019: Start und Termine

Auch in diesem Jahr findet der kleine Weihnachtsmarkt in Burtenbach wieder an drei Tagen im Advent statt. 2019 haben sich die Veranstalter für das zweite Adventswochenende entschieden. Start des Weihnachtsmarkt ist damit der 06.12.2019. Das ganze Wochenende lang haben Sie also Zeit die gemütliche Atmosphäre in Burtenbach zu genießen und beispielsweise an der Schützenschenke eine Bratwurst zu essen. Ende des Weihnachtsmarkt ist dann am darauffolgenden Sonntag, den 08.12.2019.

Wenn es Ihnen in Burtenbach gut gefällt, können Sie außerdem die Burtenbacher Schlossweihnacht besuchen, die zwei Wochen nach dem Weihnachtsmarkt stattfindet. Weitere Informationen finden Sie hier: "Burtenbacher Schlossweihnacht" 2019: Termin und Öffnungszeiten.

Weihnachtsmarkt Burtenbach im Kreis Günzburg: Öffnungszeiten

Am Freitag öffnet der Weihnachtsmarkt in Burtenbach erst um 18 Uhr seine Pforten. Samstag und Sonntag werden Sie jedoch länger Zeit haben an den Ständen und Buden entlang zu schlendern. Hier sind die Öffnungszeiten des Burtenbacher Weihnachtsmarkt im Überblick:

Freitag, 06.12.2019: 18 bis 21 Uhr

Samstag, 07.12.2019: 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 08.12.2019: 14 bis 20 Uhr

Stattfinden wird der Weihnachtsmarkt auf dem neuen Marktplatz und auf dem Bohnackergelände. Anlässlich der Veranstaltung wird die Stadt natürlich auch weihnachtlich geschmückt. (AZ)

