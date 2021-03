13:05 Uhr

Busfahrer übersieht in Günzburg Rotlicht an Bahnschranke

Symbolfoto: Ein Busfahrer übersah in Günzburg das Rotlicht am Bahnübergang in der Weißenhorner Straße. Er konnte noch rechtzeitig bremsen und touchierte die Schranke.

Einen Zusammenstoß mit einem Zug konnte am Montagnachmittag in Günzburg ein Busfahrer am Bahnübergang in der Weißenhorner Straße gerade noch verhindern.

In letzter Sekunde reagierte in Günzburg ein Busfahrer am Montagnachmittag richtig und verhinderte einen Zusammenstoß mit einem herannahenden Zug. Der Bus war gegen 16.20 Uhr von Bubesheim Richtung Günzburg unterwegs. In der Weißenhorner Straße wurde der Fahrer nach eigener Aussage kurz vor dem Bahnübergang von der Sonne derart geblendet, dass er dabei das Rotlicht am Bahnübergang übersah. Er bemerkte allerdings, dass sich die Schranken senkten, und leitete eine Vollbremsung ein.

Durch die sich weiter senkende Schranke wurde der Seitenspiegel abgetrennt und das Glas der Fahrgasttüre zertrümmert. Der Busfahrer blieb unverletzt, Fahrgäste waren glücklicherweise keine im Bus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ungefähr 5500 Euro beziffert, der Schaden an der Schranke, die weiterhin funktionstüchtig war, wird noch ermittelt. (zg)

