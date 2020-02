27.02.2020

CSU-Chefin stützt Wahlleiter

Ärger in Bibertal

Elisabeth Eiband, die CSU-Ortsvorsitzende in Bibertal, nimmt den dortigen Wahlleiter Franz Kempter in Schutz. Der war von Fritz Deutschenbauer angegangen worden. Der einzige Gemeinderat der Bürger-Interessenvertretung Bibertal (BIB) hatte heftig kritisiert, dass Kempter Mängel bei der Aufstellung der BIB-Liste zur Wahl des Gemeinderats nicht frühzeitig erkannt und die Betroffenen informiert habe. So habe es keine Chance gegeben, das zu beheben. Deutschenbauer forderte dazu auf, im Gemeinderat zu diskutieren, ob Kempter von seiner Aufgabe entbunden werden sollte. Zu dieser Debatte kam es nicht (wir berichteten).

Der erhobene Vorwurf sei unberechtigt, so Eiband. „Ein Wahlvorschlag ist an bestimmte gesetzliche Vorgaben gebunden. Der Beschwerdeausschuss der Regierung von Schwaben hat den Wahlvorschlag der Bürger-Interessenvertretung Bibertal für ungültig erklärt.“ Der Grund: Zur Aufstellungsversammlung sei nicht ordnungsgemäß geladen worden. Die Art der Ladung, führt die CSU-Ortsvorsitzende fort, wird von der jeweiligen Gruppierung in den eigenen Statuten festgelegt. „Hält sich die Gruppierung nicht an ihre eigenen Regeln, kann die Schuld nicht auf den Wahlleiter der Gemeinde abgewälzt werden. Wird zudem der Wahlvorschlag ,auf den letzten Drücker’ eingereicht, können gewisse eigene Fehler nicht mehr geheilt werden. Die anderen Bibertaler Gruppierungen haben ihre Anträge so zeitnah eingereicht, dass Ladungsmängel hätten geheilt werden können. Werden die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten, kann auch jede Gruppierung zur Wahl antreten.“ (zg)

Themen folgen