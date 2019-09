00:31 Uhr

CSU: Kein Kandidat außer Reichhart

Gremien beschließen Nominierung einstimmig

Am 28. September wird die Kreisvertreterversammlung der CSU in Ellzee darüber abstimmen, wen die CSU bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 als Bewerber um die Nachfolge von Landrat Hubert Hafner aufstellt. Bereits im Vorfeld haben die Parteigremien im Landkreis deutlich gemacht, dass es bei dieser Nominierungsversammlung nur einen Kandidaten geben wird: den Bayerischen Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart.

Die Mitglieder der CSU-Kreistagsfraktion, des CSU-Kreisvorstands und die CSU-Ortsvorsitzenden, insgesamt 60 Vertretrerinnen und Vertreter der Partei, hatten sich nach Angaben des Kreisverbands bei der Kreiskonferenz im Brauereigasthof Autenried einstimmig dafür ausgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei eine sehr schwere Entscheidung für ihn gewesen, erklärte Staatsminister Reichhart, der Kommunalpolitik den Vorzug vor der Landespolitik zu geben. Im Landkreis Günzburg sei in den vergangenen Jahrzehnten von Hubert Hafner eine hervorragende Politik gemacht worden, die er in einem tollen Team weiterführen möchte. Diese Aufgabe reize ihn mehr als eine landespolitische Karriere.

CSU-Kreisvorsitzender Alfred Sauter warnte davor, den Kommunalwahlkampf 2020 zu unterschätzen. Es müsse mit weiteren Bewerbern gerechnet werden und deshalb werde man den Wahlkampf um die Nachfolge von Hubert Hafner sehr ernst nehmen und sich entsprechend vorbereiten, meinte Sauter. Er machte zugleich deutlich, dass die Wahl des Landrates von großer und vor allem langfristiger Bedeutung sei. In anderen Landkreisen habe sich gezeigt, dass die CSU, wenn sie nicht mehr den Landrat stelle, in der Folgezeit auch CSU-Bürgermeister und damit in der Breite an Einfluss verliere. (zg)

