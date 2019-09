vor 55 Min.

CSU-Kreisvorstand freut sich auf Reichhart als Landratskandidat

Der Vorstand wird der CSU-Kreiskonferenz vorschlagen, Reichhart als Kandidaten für die CSU-Kreisvertreterversammlung am 28. September zu nominieren.

Was sich die führenden CSU-Politiker im Kreis Günzburg von der Bewerbung des Noch-Bauministers Hans Reichhart erhoffen.

Von Till Hofmann

Die geschäftsführende CSU-Kreisvorstandschaft freut sich sehr über die Bereitschaft von Hans Reichhart, sich um das Amt des Landrats im Landkreis Günzburg zu bewerben. Das teilt sie in einer Erklärung mit. Der Vorstand wird der CSU-Kreiskonferenz vorschlagen, Reichhart als Kandidaten für die CSU-Kreisvertreterversammlung am 28. September zu nominieren.

Mit Reichhart will die CSU "die erfolgreiche Arbeit der CSU-Landräte Bruno Merk, Georg Simnacher und Hubert Hafner fortsetzen". Reichhart habe mit seiner Bereitschaft zur Kandidatur eine "bewusste und äußerst begrüßenswerte Entscheidung für seine Heimat und die Menschen in unserer Region getroffen. Mit jugendlicher Frische und seinem im Ministeramt und in der Abgeordnetentätigkeit erworbenen Erfahrungsschatz ist der frühere Amtsrichter Hans Reichhart ein idealer Kandidat."

Kandidatur von Hans Reichhart soll auf "zustimmendes Echo stoßen"

Kommunalpolitik sei ihm vertraut als langjähriger Marktgemeinderat in Jettingen-Scheppach und CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag. "Für unseren Landkreis ist die Kandidatur Reichharts eine einmalige Chance: er ist jung, kreativ und gleichsam erfahren, er kennt unseren Landkreis bis ins Kleinste und kann gleichzeitig auch in der Landespolitik bestehen, er kennt als junger Familienvater die großen und kleinen Probleme im Alltag und hat aber immer auch das Ganze im Blick, er kann zuhören und ausgleichen sowie wenn nötig auch klar und intensiv für eine Sache eintreten", heißt es in der Erklärung.

Der CSU-Vorstand zeigt sich zuversichtlich, dass die Kandidatur von Hans Reichhart "auf ein zustimmendes Echo stoßen wird". Angekündigt wird, mit dem Kandidaten einen engagierten und breit angelegten Wahlkampf zu führen.

Lesen Sie dazu auch: Bauen soll in Bayern schneller, einfacher und günstiger werden

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen