vor 52 Min.

CSU Waldstetten unterstützt amtierenden Bürgermeister

Die Christsozialen schlagen Michael Kusch vom Bürgerbündnis zur Wiederwahl vor.

Der CSU-Ortsverband Waldstetten hat seine Nominierungsveranstaltung zur Kommunalwahl abgehalten. Ortsvorsitzender Rudolf Göppel betonte die Bedeutung der CSU für die Marktgemeinde mit ihrem Netzwerk über die Gemeindegrenze hinaus. Ebenso wurde die gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen des Gemeinderats auf Basis sachlicher, ergebnisoffener und durchaus auch kontroverser Diskussion hervorgehoben.

Dies bewog ihn auch dazu, der Versammlung die Unterstützung des amtierenden Bürgermeisters Michael Kusch (Bürgerbündnis Waldstetten) für seine Wiederwahl vorzuschlagen. Diesem Vorschlag stimmte die Versammlung zu. Mit den nominierten acht Gemeinderäten – vier Frauen und vier Männer – erhofft sich die CSU, ihre Sitze im Gemeinderat weiter auszubauen und damit noch mehr zu einer guten Balance aus innovativer und in jeder Hinsicht nachhaltigen Gemeindepolitik beizutragen, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere der Einsatz der vorhanden Mittel für eine Modernisierung der Verkehrswege und Versorgungsnetze liege der CSU für die nächste Legislaturperiode am Herzen. Für dieses und andere Themen möchten sich die Kandidaten einsetzen. Darunter sind Vertreter aus der Wirtschaft und Landwirtschaft, dem Handwerk, Vereinen und sozialen Berufen. Bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung in den Wochen vor der Wahl werden die Bürger von Waldstetten noch die Möglichkeit haben, die Kandidaten, ihre Ziele und Vorstellungen für die kommende Legislaturperiode kennenzulernen, kündigt die CSU an. Nominiert wurden:

1. Rudolf Göppel (Landwirt), 2. Iris Bucher (Übersetzerin), 3. Stefan Bucher (Chemiker), 4. Brigitta Ost-Mayer (Diplom-Sozialpädagogin), 5. Stefan Kirschenhofer (Disponent), 6. Karola Wood (Physiotherapeutin), 7. Franz Pösinger (Schlosser), 8. Heike Bader-Jobst (MTRA). (zg)

