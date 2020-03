vor 34 Min.

CSU bleibt vorne

Gremium künftig ohne BIB

Weil nicht ordnungsgemäß zur Aufstellungsversammlung geladen worden war, durfte die Bürger-Interessenvertretung Bibertal (BIB) nicht zur Kommunalwahl antreten. Sie war 2014 erstmals dabei gewesen und hatte einen Sitz bekommen. Somit besteht der künftige Gemeinderat noch aus den Fraktionen von CSU, FW und SPD.

Die Christsozialen erhalten dieses Mal wie schon vor sechs Jahren acht Sitze, auch die SPD behält ihre drei. Dafür können die FW um einen aufstocken. Die meisten Stimmen in Bibertal entfallen auf Andreas Keller von den Christsozialen, er bekommt 2376. Hubert Wolf (FW) erhält 1366 und Sabine Uebelhör von der SPD 1214. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,4 Prozent, die Unterschiede zwischen Brief- und Urnenwahl sind marginal, halten sich also die Waage.

Somit bleibt bei der reinen parteipolitischen Zusammensetzung des Kommunalparlaments bis auf das Fehlen der Bürger-Interessenvertretung alles gleich. Aber da mit Roman Gepperth ein neuer Bürgermeister ins Rathaus kommt, wird sich doch etwas verändern. Er arbeitet bislang im Landratsamt und war von CSU sowie SPD nominiert worden. Er folgt Amtsinhaber Oliver Preußner (CSU) nach, der nicht mehr angetreten war. (cki)

