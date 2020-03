CSU holt das Bürgermeisteramt zurück

Plus Gerhard Sobczyk erreicht, obwohl er der einzige Kandidat ist, 71 Prozent der Stimmen. Welche Themen er anpacken möchte.

Gerhard Sobczyk ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Bubesheim. Der CSU-Mann, der die vergangenen sechs Jahre 3. Bürgermeister war und Bürgermeister Walter Sauter (FW) nachfolgen wird, erhielt ohne einen Gegenkandidaten 71 Prozent der Stimmen.

„Das ist eine gute Basis. Jetzt schauen wir, wer alles in den Gemeinderat gewählt wird und dann ab Mai dabei ist,“ sagte Sobczyk und bedankte sich bei allen, die mitgeholfen hatten, dieses Ergebnis zu erreichen. Obwohl in Bubesheim die CSU die einzige Liste war, die zur Wahl stand, wurde Wahlkampf gemacht. „Ich wollte immer schon Bürgermeister sein. Jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren als Rentner zu Hause und hätte mich unwohl gefühlt, wenn ich es nicht probiert hätte.“

Neues Wasserhaus und der gemeindeeigene Brunnen sind Themen in Bubesheim

Sobczyk, der sich fit fühlt für die neue Aufgabe im Ehrenamt, weiß um die anstehenden Themen in Bubesheim. Das Wasserhaus ist noch nicht gebaut, die gemeindeeigenen Brunnen sollen wieder ans Netz, der Fremdwasseranteil im Abwasser soll gesenkt werden. „Dazu sind noch viele Gespräche nötig“, ist sich Sobczyk sicher.

Zur Wahlparty hat sich ein kleiner Kreis in der Bubesheimer Dorfwirtschaft „Linde“ zusammengefunden. Man könne ja in den Zeiten des Coronavirus nicht viel machen, bedauerte Sobczyk. Trotzdem wolle man denen Danke sagen, die es nicht in den Gemeinderat schafften. Dessen Zusammensetzung bleibt spannend, da in Bubesheim wegen der unechten Mehrheitswahl mit nur einer Liste jeder Wähler zusätzliche Namen eintragen und wählen konnte. Die Gemeinderäte müssen also nicht zwingend aus dem Kreis der 17 Listenkandidaten kommen.

443 Wahlberechtigte haben in Bubesheim die Briefwahl genutzt, 243 von ihnen (64,3 Prozent) stimmten für Gerhard Sobczyk. Im Wahlkreis 1 holte Sobczyk 108 Stimmen und 80 Prozent, im Wahlkreis 2 waren es 83 Stimmen und 84 Prozent.

In Bubesheim lag die Wahlbeteiligung bei 59,5 Prozent. (sawa)