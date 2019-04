vor 45 Min.

Café "Herzdame" ist eine Bereicherung für Günzburg

Handel und Gastronomie sind im Wandel. Da kommt die Expansion in der Günzburger Altstadt zu rechten Zeit.

Von Christian Kirstges

In Augsburg geht gerade ein Stück Flair in der Altstadt verloren, weil inhabergeführte Lokale und Geschäfte schließen. Teils sind es betriebswirtschaftliche Gründe, teils haben die Eigentümer der Flächen etwas anderes damit vor. Mehr und mehr dominieren in der Metropole Bayerisch-Schwabens die Ketten – oder die Leerstände (hören Sie hier unseren neuen Podcast dazu: Kichererbse und Co: Tschüss Kult-Läden, hallo Ketten? ).

Auch in Günzburg haben alt eingesessene Geschäfte geschlossen, neue Läden sind gekommen, nach wie vor gibt es hier und da verwaiste Räume. Ein Café wie das von Madeleine Le Claire, die „Herzdame“, tut der Altstadt gerade in Zeiten des Wandels im Handel und der Gastrobranche sichtbar gut und hat sich innerhalb nur eines Jahres offenbar so vielversprechend entwickelt, dass sie nun expandiert – für sie ist das ein großer Schritt und für Günzburg eine Bereicherung, auch wegen ihres Konzepts der Regionalität und Nachhaltigkeit.

Denn Le Claire hat recht: Die Mischung macht’s, der Mix aus inhabergeführten Läden, Cafés, Restaurants und Ketten muss unbedingt stimmen. Ketten alleine machen eine Einkaufsstadt beliebig, austauschbar, sie ziehen aber auch Kunden an – ohne deren Frequenz wohl die von den Inhabern geführten Adressen allein nicht auf Dauer bestehen könnten. Unverwechselbar wird eine Stadt jedoch durch sie. Letztlich sind es aber die Kunden, die durch ihren Einkauf, ihren Besuch darüber bestimmen, wie die Innenstadt der Zukunft aussieht – und das tun sie eben auch, wenn sie stattdessen lieber auf der grünen Wiese oder im Internet konsumieren. Dessen sollte sich jeder bewusst sein.

