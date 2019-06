vor 46 Min.

Canisius-Preis für Günzburger Schülerin

Die Günzburger Maria-Ward-Gymnasiastin Sabrina Plebst wurde in Augsburg ausgezeichnet. Nicht nur ihr Gebetprojekt ist der Jury aufgefallen.

Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat am Samstag drei soziale Schulprojekte mit dem Petrus-Canisius-Preis ausgezeichnet. Darunter ist auch ein Projekt, das eine Schülerin Günzburger Maria-Ward-Gymnasiums angestoßen hat.

Canisius-Preis: Drei Projekte in Schwaben ausgezeichnet

Im Rahmen der Benefizveranstaltung „Best of Schulwerk“ im Augsburger Kongress am Park überreichte Generalvikar Harald Heinrich den Sozialpreis in drei Kategorien. Ausgezeichnet wurden Projekte, mit denen Schüler, Lehrer und eine Schulfamilie durch vorbildliches christliches Handeln und gelebte Spiritualität soziale Akzente im Schulalltag gesetzt haben. Die Preisträger sind Sabrina Plebst, Schülerin des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg, Schwester Katharina Holzmann, Religionslehrerin und Seelsorgerin am Maria-Ward-Gymnasium Augsburg, und die Schulfamilie der Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen (Lesen Sie dazu auch: Illertisser Realschule wird geehrt). Alle drei Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Jeden Freitag in der Pause wird gemeinsam gebetet

Jeden Freitag in der Pause trifft sich am Günzburger Maria-Ward-Gymnasium eine beachtliche Zahl von Schülerinnen und Schülern in einem Klassenzimmer zu einer gemeinsamen Gebetszeit. „God’s not dead“ heißt dieses wöchentliche Format, das Preisträgerin Sabrina Plebst ins Leben gerufen hat und völlig eigenständig durchführt. In ruhiger Atmosphäre gibt es bei jedem Treffen eine gemeinsame Bibellektüre und einen stillen Impuls. Vor allem aber entsteht dort durch gemeinsames Gebet eine tiefe Gemeinschaft gelebten Glaubens. Mit ihrem missionarischen Eifer sei Sabrina Plebst auch darüber hinaus eine verlässliche Stütze innerhalb der Schulpastoral, berichtet das Schulwerk in einer Pressemitteilung. So betreue sie jedes Jahr die schuleigenen Sternsinger, organisiere Projektnachmittage zum gelebten Glauben und stehe jüngeren Schülern als Gesprächspartner zur Verfügung. (zg)