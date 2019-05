18.05.2019

Captain Freddy geht auf Tour

Auch im Landkreis sind Auftritte geplant

Schlagersänger und -musiker Freddy Paulheim hat gut zu tun: Sein Terminkalender für dieses und nächstes Jahr ist schon prall gefüllt. Momentan arbeitet der Jettinger an seinem ersten Weihnachtsalbum „Die schönsten Weihnachtslieder von Captain Freddy“. Eine weitere CD ist für Frühjahr 2020 geplant.

Auch eine große Tournee ist wieder im Programm. Vom 28. Dezember bis 2. Januar 2020 ist er mit „Winterzauberland“ und weiteren Künstlern durch ganz Deutschland auf Tour. Wem das nicht reicht, kann den Jettinger nächstes Jahr im März und April auf der Donaukreuzfahrt „Donau Frühlingserwachen“ oder im Mai auf einer Mittelmeerkreuzfahrt live erleben.

Daneben ist „Captain Freddy“ dieses Jahr am 29. Juni in der Sendung „Schlagerspaß mit Andy Borg“ im SWR-Fernsehen zu sehen. Auch im Landkreis tritt der Sänger wieder auf: Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und Managerin Gabriela Laurentiu präsentiert er am 20. Oktober zudem den Schlager- und Volksmusiknachmittag in der Burggrafenhalle in Burtenbach, wo neben den Stargästen Vincent & Fernando unter anderem auch Sängerin Maria Da Vinci und der Musiker und Sänger Peter Feszter auftreten. Auch „Die schönsten Schlager zum Muttertag“ im Forum am Hofgarten in Günzburg moderieren die beiden nächstes Jahr im Mai. Zusätzlich spielt Paulheim auf zwei Benefizveranstaltungen – zunächst am 13. Juli 2019 in Erding für krebskranke Kinder und am 23. November 2019 in der Memminger Stadthalle zugunsten des Kinderhospizes Bad Grönenbach.

Neben Auftritten, Tourneen und CD-Produktionen ist „Captain Freddy“ aber auch täglicher Gast im Fernsehen – zu sehen bei Melodie TV, Gute Laune TV und dem Deutschen Musik Fernsehen.

Was Paulheim besonders freut: „Zuletzt war ich mit meiner Single „Fahr mit mir nach Venedig“ mehrere Wochen in der volkstümlichen Hitparade von SWR4 auf Platz eins.“ (leab)

