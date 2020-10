vor 47 Min.

Carsharing in Günzburg: Bis Jahresende ohne Aufnahmegebühr

Plus Seit 1. Oktober gibt es Carsharing in Günzburg. Die Stadtwerke Augsburg stellen zwei Fahrzeuge auf dem Degeleparkplatz zur Verfügung - zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Von Bernhard Weizenegger

Start für das Carsharing der Stadtwerke Augsburg (SWA) in Günzburg: Ein Elektrofahrzeug und ein Kombi mit Verbrennungsmotor stehen auf dem Degeleparkplatz für Carsharing-Kunden bereit. Schnell sein lohnt sich: Bis Jahresende entfällt die Aufnahmegebühr für Neukunden in Höhe von 47,77 Euro.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und SWA-Geschäftsführer Walter Casatta (von links) freuen sich über die Zusammenarbeit und das neue Mobilitätsangebot Carsharing in Günzburg. Bild: Benrhard Weizenegger

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und SWA-Geschäftsführer Walter Casatta freuen sich über die Zusammenarbeit und das neue Mobilitätsangebot in der Kreisstadt. Die Stadt Günzburg wolle mit dem Motto "Mobilität anders denken und anders nutzen" einen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs leisten. Immerhin habe der Sektor Verkehr einen Anteil von etwa einem Drittel des Gesamtenergieverbrauchs, sagte Jauernig.

Mehr Raum für Radfahrer

Die Stadt erarbeitet derzeit ein Radverkehrskonzept, das den Fahrradfahrern in Günzburg mehr Raum und sinnvolle Wege bieten soll. Auch in diesem Jahr gibt es die städtische Lastenradförderung, die von der Bevölkerung gut angenommen werde. Jauernig sieht im Carsharing die ideale Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr: "Es war das erklärte Ziel der Stadtverwaltung, gleich mit einem Elektroauto zu starten. Für den Bürger bietet es viele Vorteile: Im Gegensatz zum eigenen Auto, das im Schnitt 23 Stunden am Tag steht, gibt es keine Fixkosten, keine Reparaturen und Verschleißkosten."

Zum Start gibt es einen e-Golf und einen Ford Focus Kombi mit Verbrennungsmotor. Der e-Golf soll dann mit einem neuen e-Up von Volkswagen getauscht werden, sobald das Elektroauto lieferbar ist.

Nutzen statt besitzen

Carsharing ist für sowohl für Wenig-Fahrer interessant, als auch für Nutzer von Bus und Bahn, die größere Dinge transportieren wollen oder Ziele ansteuern, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln umständlich oder gar nicht erreichbar sind.

Das Carsharing der SWA nutzen derzeit über 6000 Kunden. An über 100 Standorten in Schwaben stehen etwa 270 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Autos können einfach per App gebucht und abgerechnet werden. Mit der Anmeldung erhalten Kunden auch Zugang zu Carsharing-Angeboten in 212 Städten und Gemeinden im Bundesgebiet.

Alle Informationen zur Anmeldung und den Bedingungen gibt es hier.

