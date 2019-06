vor 43 Min.

Chancen für die Zukunft

Wie Kammeltal mit finanzieller Hilfe der Städtebauförderung umgehen will

Wie kann eine ländliche Gemeinde mit etwa 4000 Einwohnern ihre Zukunft positiv gestalten? Mit finanzieller und logistischer Hilfe des Freistaates. Durch die Zusage von 60000 Euro aus der Städtebauförderung kann Kammeltal diese Chance ergreifen. Trotz einiger Bedenken hat der Gemeinderat das weitere Verfahren ohne Gegenstimme befürwortet.

Diese Zukunftsperspektive steht in engem Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept für das Kloster Wettenhausen. Dort steht ein beträchtlicher Sanierungsaufwand an, der von den dort lebenden Dominikanerinnen nicht aufgebracht werden kann. Offen ist aber, in welchem Umfang sich der Freistaat dort engagiert. Parallel dazu hat sich nun für Kammeltal mit der überraschenden Aufnahme in die Städtebauförderung eine völlig neue Möglichkeit ergeben, wie Bürgermeister Matthias Kiermasz den Gemeinderat informierte. Die Sanierung des Klosters könnte dann mit dem Gesamtkonzept für Kammeltal kombiniert werden. Zunächst müsste ein Planungsbüro beauftragt werden, das die „städtebaulichen Missstände“ in der Kommune auflistet, wie es offiziell heißt.

Durch das Wachstum in den vergangenen Jahren – so ist die Gemeinde jetzt Siedlungsgebiet im Landkreis Günzburg – habe sich einiges verändert, erläuterte Kiermasz, dadurch entstehe Handlungsbedarf.

Er wies beispielsweise auf den Verlust der Nahversorgung durch ein vor Kurzem geschlossenes Lebensmittelgeschäft in Wettenhausen hin (wir berichteten). Aber auch andere Projekte, wie der vor kurzem vom Gemeinderat abgelehnte Friedwald, könnten im Rahmen der Städtebauförderung wieder diskutiert werden: „Andere Kommunen haben es vorgemacht, warum sollen wir das nicht auch schaffen“, sagte Kiermasz. Das Konzept sehe die Bildung verschiedener Arbeitskreise vor, informierte Gemeinderätin Dominika Wiemer, selbst beruflich im Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach engagiert.

Durch die Mitwirkung der Bevölkerung werde dann eine Themensammlung erstellt, wo beispielsweise Fehlentwicklungen vorhanden seien oder Nachholbedarf wie etwa ein Dorf- oder Spielplatz bestehe: „Jeder einzelne Ortsteil wird dabei beleuchtet.“

Diese Grobanalyse sei die erste Phase, ergänzte Bürgermeister Matthias Kiermasz. Bedenken kamen unter anderem von den Gemeinderäten Markus Schweimeier und Bernd Paulheim. Sie befürchteten, dass die Kommune bei den Sanierungskosten des Klosters zusätzlich herangezogen werde. Mit der Renovierung des dortigen Kneipp-Kindergartens leiste Kammeltal aber seinen Beitrag bereits.

Wie die Städtebauförderung für die Gemeinde im Endeffekt aussehe, wisse der Bürgermeister derzeit noch nicht, da diese Prozesse noch „verwaltungstechnisches Neuland“ seien. Die dafür zuständigen staatlichen Stellen wie das bayerische Bauministerium habe der Gemeinde Kammeltal aber bereits die volle Unterstützung zugesichert, bekräftigte Kiermasz. (wk)

