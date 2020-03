vor 50 Min.

Chemiefabrik als Helfer in der Corona-Not

In der Chemiefabrik Karl Bucher wird Isopropanol in diese Zehn-Liter-Fässer gefüllt. Mitarbeiter Martin Sossna (links) und Firmenchef Stefan Bucher sind zu sehen.

Plus Sie sind jetzt ein begehrtes und knappes Gut: Mittel für die Handdesinfektion. Wie es einem Apotheker aus Kötz gelang, Praxen und Kunden zu beliefern.

Von Till Hofmann

Lisa Aumer ist als pharmazeutisch-technische Assistentin in der „Apotheke am Dorfplatz“ in Kötz beschäftigt. Normalerweise bedient sie Kunden und versorgt sie mit verschreibungspflichtigen Medikamenten oder anderen frei verkäuflichen Produkten. Doch der Vormittag sieht im Augenblick ganz anders aus. Sie mischt seit zwei Wochen mit ihrer Kollegin Diana Mönkmeyer, was an Bestandteilen zur Verfügung steht. Isopropanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol und gereinigtes Wasser ergeben im richtigen Verhältnis eine Flüssigkeit, die sich ideal zur Händedesinfektion eignet.

Damit kann Apotheker Armin Müller fünf Arztpraxen in Günzburg, Burgau und Kötz beliefern – außerdem drei Pflegeheime. Und auch die Privatkunden kommen auf diese Weise an das heiß begehrte Desinfektionsmittel. Drei von zehn, die die Apotheke aufsuchen, kommen wegen der Händedesinfektion, schätzt Aumer. „Mondpreise“ verlangt Müller dafür nicht, das ist aus seiner Sicht „ethisch nicht vertretbar“. Hygienestandards sind ganz wichtig Das Isopropanol – derzeit 50 Liter pro Woche – bekommt er von der Chemischen Fabrik Karl Bucher aus Waldstetten. Das mittelständische Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitern stellt Bestandteile von Wirkstoffen für die pharmazeutische Industrie her und ist Lieferant für Pharmakonzerne wie Novartis und Boehringer Ingelheim. Da die Chemiefirma nicht selten der einzige Lieferant eines bestimmten „Bausteins“ für Medikamente ist, „müssen wir sehen, dass wir möglichst gut weiterlaufen“, sagt Firmenchef Stefan Bucher. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch aus Äthanol lassen sich wie aus Isopropanol Desinfektionsmittel herstellen. Lisa Aumer ist inzwischen geübt darin. Bild: Till Hofmann Ein Teil des Schutzes vor Corona sind Hygienestandards. „Unser Fokus liegt auf dem Erhalt unserer Produktionsfähigkeit und dem Einsatz der Händedesinfektionsmittel als Teil unserer Strategie zum Produktionserhalt. Wir wollen jedoch auch unseren Beitrag zur Gesellschaft leisten und geben daher bis zu 100 Liter, mittelfristig eventuell auch darüber hinaus, an die Apotheke Kötz ab; je nachdem, wie groß sich unser tatsächlicher Eigenverbrauch darstellt“, so Bucher weiter. Es gibt jetzt Ausnahmezulassungen Grundlage für die Produktion – ob in der Waldstetter Fabrik oder der Apotheke in Kötz – ist eine Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua). Da es eine deutlich stärkere Nachfrage nach Desinfektionsmitteln gibt und ausreichende Mengen an Rohstoffen nicht zur Verfügung stehen, hat die Bundesanstalt entsprechende Ausnahmezulassungen für die Produktion erteilt. Damit ist es Apotheken und der pharmazeutischen Industrie erlaubt, Handdesinfektionsmittel für die breite Öffentlichkeit herzustellen. Darüber hinaus dürfen Unternehmen der chemischen Industrie für „berufsmäßige Verwender“ produzieren. Müller und Bucher kannten sich vor der Corona-Krise nicht. Die Verbindung zwischen den beiden schaffte der geschäftsführende Gesellschafter der Ichenhauser Baufirma Abenstein, Christoph Ost. Ein Bekannter Müllers arbeitet dort. Und Ost absolvierte mit dem Chef der Chemiefabrik die Zivildienstzeit. Armin Müller. Bild: Till Hofmann Der Nachschub scheint gesichert Zehn Wochen lang hat Stefan Bucher garantiert, dass er zuverlässig dem Apotheker Isopropanol liefert. Und auch danach scheint der Nachschub gesichert zu sein. „Da wir von unseren Lieferanten die Information haben, dass Äthanol und Isopropanol mittelfristig erst mal nicht mehr verfügbar sind, haben wir präventiv eine Bestellung für 20000 Liter Isopropanol in China platziert“, teilt Bucher mit. Diese Lieferung werde zwar erst Mitte Mai „bei uns eintreffen. Da aber wohl davon auszugehen ist, dass die Handdesinfektionsmaßnahmen auch bis in die Sommermonate auf einem außergewöhnlich hohen Niveau bleiben, möchten wir einfach gerüstet sein und gegebenenfalls unseren Beitrag zu einer sicheren Versorgung im Landkreis in größerem Umfang leisten“. Apotheker Müller freut sich über diese Verbindung nach Waldstetten. Der Chef von zwei Voll- und drei Teilzeitkräften ist zudem froh über die Motivation seiner Mitarbeiter. „Wir sind eigentlich ein kleiner Laden. Aber in dieser Situation ziehen alle mit. Das macht großen Spaß.“ Im Detail: Isopropanol oder auch 2-Propanol gehört zu den einwertigen Alkoholen. Die Flüssigkeit ist farblos, leicht flüchtig und brennbar. Sie besitzt einen leicht süßlichen, stechenden Geruch. Dieser erinnert an Krankenhäuser und Arztpraxen, da Isopropanol Bestandteil vieler Desinfektionsmittel ist. Die Dämpfe wirken betäubend. Der Kontakt verursacht Reizungen der Augen und Schleimhäute. Isopropanol wird auch als Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke, Tinte und als Reinigungsmittel in Industrie und Haushalt benützt.

