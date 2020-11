vor 27 Min.

Christkindle ohne Weihnachtsmarkt im Landkreis Günzburg?

Plus Wegen Corona mussten viele Adventsveranstaltungen im Landkreis abgesagt werden. Ein Überblick, wo die Entscheidungen bereits gefallen sind und wo es noch Grund zur Hoffnung gibt.

Von Lara Schmidler und Sandra Haupt

Nach den meisten Volksfesten, großen Hochzeiten und der diesjährigen Faschingssaison müssen jetzt – dank Corona – auch die Weihnachtsmärkte dran glauben. Der nördliche Kreis Günzburg ist da keine Ausnahme. Ein Überblick, wo in der Adventszeit welcher Markt stattfinden darf:

Bibertal Der Weihnachtsmarkt im Bibertaler Ortsteil Kissendorf findet nicht statt, wie Sabine Schwarz von der Gemeindeverwaltung mitteilte. Der Organisator, der Musikverein Eintracht Kissendorf, habe den Markt nicht beantragt, sagte sie.

Bubesheim Die Bubesheimer Dorfweihnacht wurde in diesem Jahr abgesagt.

Burgau Die Burgauer Schlossweihnacht fällt aus. Auch der Adventsmarkt der Pfadfinderfreunde Burgau wurde abgesagt. Stattdessen werden die Pfadfinder mit selbstgebastelten Adventskränzen Spenden für Moria sammeln, wie die Vorsitzende Sandra Iaconisi mitteilte. Genauere Informationen dazu sollen noch folgen.

Gottesdienst im Schlosshof

Burtenbach Der Weihnachtsmarkt in Burtenbach findet dieses Jahr nicht statt, anders als die Schlossweihnacht am dritten Advent und an Heiligabend: Wie Pfarrer Norbert Riemer erklärte, seien Gottesdienste auch im Rahmen des neuen Lockdowns weiterhin erlaubt. Auch sei der Schlosshof groß genug, um einen ausreichenden Abstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten. Natürlich müsse der Gottesdienst mit Maske stattfinden. „Im Zweifel müsste man spontan absagen, aber aktuell sehe ich keinen Grund, warum das notwendig wäre.“

Edelstetten Der Edelstetter Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr nicht statt. Dies sei in der jetzigen Lage nicht möglich, erklärte Organisator Erwin Lerchner.

Keiner will das Risiko eingehen

Ellzee Der Adventsbasar des Pfarrgemeinderats Ellzee ist abgesagt. Auch der Nikolausmarkt, der von den Vereinen in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten veranstaltet wird, fällt aus. Es wäre der 17. Nikolausmarkt in Ellzee gewesen, teilt Ferdinand Bisle mit, doch das zu tragende Risiko wolle man nicht eingehen.

Günzburg Der Nikolausmarkt wurde abgesagt, stattfinden wird jedoch, zumindest nach Stand Freitag, die Altstadtweihnacht. In dieser Woche werde noch einmal besprochen, ob und unter welchen Umständen die Altstadtweihnacht stattfinden könne, erklärte Pressesprecherin Julia Ehrlich auf Anfrage unserer Zeitung. Die Alpakaweihnacht im Donaumoos musste Inhaber Jochen Krauß dagegen absagen. „Diese Verantwortung wollen wir in der jetzigen Situation nicht übernehmen.“

Gundremmingen Der Nikolausmarkt Gundremmingen wurde abgesagt-

Ichenhausen Der Kolping-Weihnachtsmarkt in Ichenhausen findet nicht statt.

Jettingen-Scheppach Der Jettinger Adventsmarkt wurde abgesagt.

Kammeltal Der Adventsmarkt im Kloster Wettenhausen wurde ebenfalls abgesagt.

Krumbach Der Plätzlesmarkt in Krumbach kann nicht wie geplant stattfinden. Laut Mathias Vogel vom Ordnungsamt Krumbach könne es eventuell aber eine Alternativveranstaltung geben, das sei noch nicht auszuschließen.

Absagen in Leipheim

Leipheim Sowohl der Nikolausmarkt als auch der Christkindlesmarkt in Leipheim finden nicht statt, wie Pressesprecherin Nicole Schneider mitteilte. Auch der Adventsbasar der Evangelischen Kirchengemeinde wurde abgesagt.

Münsterhauen Der Weihnachtsmarkt des Sportvereins Münsterhausen wurde abgesagt, erzählt der Vorsitzende Tobias Biberacher.

Offingen Der Offinger Weihnachtsmarkt findet nicht statt.

Rettenbach Die Rettenbacher Dorfweihnacht findet nicht statt.

Noch wird abgewartet

Röfingen Die Dorfweihnacht Röfingen ist noch nicht endgültig abgesagt. Man werde zwar noch abwarten, erklärte Josef Schuler vom SG Röfingen, der den Markt organisiert. „Aber nach jetzigem Stand sehe ich keine Chance, dass die Dorfweihnacht stattfinden kann.“

Thannhausen Der Thannhauser Weihnachtsmarkt wurde abgesagt.

Ursberg Der Adventszauber des Dominikus-Ringeisen-Werks ist abgesagt, teilte Markus Landherr, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, mit. Auch gehören einige der dort lebenden Menschen zur Risikogruppe.

Waldstetten Der Adventsmarkt in Waldstetten findet nicht statt.

Ziemetshausen Der Weihnachtsmarkt Ziemetshausen fällt aus.





Lesen Sie außerdem dazu:

Günzburgs Herbstmarkt in Corona-Zeiten: Das sind Lehren für die Altstadtweihnacht

Sie findet statt: Mehr Platz für die Günzburger Altstadtweihnacht

Die Burgauer Schlossweihnacht fällt in diesem Jahr aus

Diese Weihnachtsmärkte in der Region wurden 2020 abgesagt