Christkindlesmarkt Leipheim 2019: Termin, Programm, Öffnungszeiten

Der Christkindlesmarkt Leipheim 2019 findet heute am 15.12.19 statt. Hier gibt es die Infos zum Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg - rund um Termin, Öffnungszeiten und Programm.

Der Christkindlesmarkt in Leipheim 2019 findet nur heute statt: Am dritten Adventswochenende wird das Zehntstadel in Leipheim in eine weihnachtliche Stimmung getaucht. Der Leipheimer Kindergarten, Schulen und lokale Vereine haben die Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt im Landkreis Günzburg organisiert und sorgen für verschiedene Mitmachaktionen für Kinder. Es wird unter anderem Plätzchen, Punsch und Würstchen geben.

Termine, Öffnungszeiten und Programm - hier erhalten Sie alle Infos zum Christkindlesmarkt Leipheim 2019.

Christkindlesmarkt Leipheim 2019: Termine und die Öffnungszeiten

Start des Christkindlesmarkts in Leipheim 2019 ist am heutigen Sonntag, 15.12.2019, um 14 Uhr. Er bleibt bis 19 Uhr geöffnet. Zur Dämmerung gibt es noch ein Konzert des Posaunenchors mit einem Nikolausbesuch. Hier nochmal die Zeiten auf einen Blick:

Sonntag, 15.12.2019 von 14 Uhr bis 19 Uhr.

Christkindlesmarkt Leipheim 2019: Das Programm beim Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg

Der Weihnachtsmarkt in Leipheim findet jährlich immer am dritten Adventswochenende statt. Der Fokus wird auf eine kinderfreundliche Atmosphäre gelegt: Kleine Engelchen öffnen den Besuchern die Türen zum Schlosshof. Es wird einen Adventskalender geben und eine Himmelspost, wo die Kinder ihre Wunschzettel einwerfen können. Außerdem werden im Hexenhaus märchenhafte Geschichten erzählt. Gegen 17 Uhr können sich Besucher noch auf ein Konzert freuen und auch ein Nikolausbesuch wurde organisiert. Der Eintritt für den Leipheimer Christkindlesmarkt 2019 ist frei.

Weitere Infos zu Märkten in der Region gibt es in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

