Christoph Böhm will „Spatenstich für Sporthalle“

Christoph Böhm will Bürgermeister in Jettingen-Scheppach werden.

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Aus Jettingen-Scheppach – für Jettingen-Scheppach trete ich als einheimischer Bürgermeisterkandidat an. Ich kenne die Menschen, ihre Anliegen, die Vereine und den Ort. Während der zwölf Jahre als Marktgemeinderat habe ich immer den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Als Bürgermeister könnte ich noch unmittelbarer auf die Anregungen und Sorgen der Mitbürgerinnen und Mitbürger reagieren. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf meine Freundlichkeit, meinen Fleiß, meine Zuverlässigkeit und meine Hilfsbereitschaft verlassen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Für viele Projekte, die weit in die nächste Legislaturperiode hineinreichen, hat der Marktgemeinderat bereits die Weichen gestellt. Dazu gehören unter anderem im Rahmen der Stadtsanierung die Neugestaltung des Rathausplatzes und das Umfeld der Sparkasse bis zum Marktplatz sowie der Anbau von zwei Kinderkrippen an den Kindergarten Johann Breher. Von all diesen Bauvorhaben sind die Planungen für den Neubau der Sporthalle am weitesten fortgeschritten. Sollte ich zum Bürgermeister gewählt werden, wäre dies das erste Projekt, das ich beginnen möchte. Der Spatenstich könnte noch heuer erfolgen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Seit zwölf Jahren engagiere ich mich mit Leidenschaft als Marktgemeinderat für die Interessen der Bürger. Die Kommunalpolitik ist mir bisher nie auf die Nerven gegangen, denn sonst würde ich mich nicht um das Amt des Ersten Bürgermeisters bewerben.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Mein Lieblingsort in der Marktgemeinde ist das Eigenheim meiner Familie.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Ich würde mich freuen, wenn ich den Mitbegründer der australischen Musikband AC/DC, Angus Young, treffen könnte. Schon seit meiner Schulzeit bin ich ein Fan dieser Musikband und habe auch einige ihrer Konzerte besucht. Die Band, gegründet im Jahr 1973, ist über die vielen Jahre ihrem musikalischen Stil treu geblieben und hat heute Kultstatus.

Zur Person Christoph Böhm

Christoph Böhm wurde im August 1966 in Jettingen geboren, wo bis heute sein Lebensmittelpunkt ist. Nun will er dort Bürgermeister werden. Er wurde von der Freien unabhängigen Wählergemeinschaft (FUW) nominiert.



Familienstand Seit 29 Jahren verheiratet, eine erwachsene Tochter.



Seit 29 Jahren verheiratet, eine erwachsene Tochter. Ausbildung/Beruf Markgrafen-Realschule Burgau , Berufsausbildung zum Maschinenbauer, Fachhochschulreife an der Fachoberschule Krumbach , Studium an der Fachhochschule Augsburg mit Abschluss des Dipl.-Ing. (FH), Fachrichtung Maschinenbau . Seit 1993 arbeitet er als Ingenieur bei der Firma Wallace & Tiernan in Günzburg .

Freizeit/Hobbys Joggen (beim Landkreislauf ist er seit 15 Jahren mit den „Jettinger Joggerfreunden" am Start), Bergwandern, Skifahren und Radfahren.



Joggen (beim Landkreislauf ist er seit 15 Jahren mit den „Jettinger Joggerfreunden“ am Start), Bergwandern, Skifahren und Radfahren. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Böhm ist Marktgemeinderat seit 2008, acht Jahre Fraktionsvorsitzender der FUW Jettingen-Scheppach , deren Erster Vorsitzender seit über 13 Jahren; seit über zwölf Jahren ist Böhm im Vorstand der Freien Wähler im Landkreis Günzburg . (gz)

