vor 20 Min.

„Cold War – Der Breitengrad der Liebe“

Film des Monats bei der Volkshochschule

Oscarpreisträger Pawel Pawlikowski erzählt beim Film des Monats der Volkshochschule im Juni eine tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, im Takt von Jazz und polnischer Volkslieder. Im Jahr 1949 reist der Komponist Wiktor durch die abgelegenen Bergdörfer von Polen. Dort sucht er nach traditionellem Liedgut, Bauern- und Volkslieder, die sein Tanz- und Musik-Ensemble aufführen und bewahren will. Auf seiner Reise trifft Wiktor die talentierte, reizvolle, rebellische Zula. Bald steht sie im Mittelpunkt des Ensembles. Wiktor ist wie berauscht von Zula. Sie werden ein heimliches Liebespaar. Als die Staatsmacht immer stärkeren Einfluss auf die Musik des Ensembles ausübt, sieht Wiktor keine künstlerische Perspektive mehr in Polen. Eine Tour nach Ost-Berlin nutzt er, um in den Westen zu fliehen. Auch Zula soll mitkommen. Doch sie erscheint nicht zu der Verabredung. Zu sehen ist „Cold War“, der beim Europäischen Filmpreis 2018 mit fünf Preisen ausgezeichnet wurde, am Mittwoch, 5. und 12. Juni, im Günzburger Biigz jeweils in einer Nachmittags- und Abendvorstellung (genaue Termine im Internet oder Tagespresse) sowie in den Donau-Lichtspielen in Offingen am Mittwoch, 19. Juni, sowie am Dienstag, 25. Juni, jeweils um 20.15 Uhr. (zg)

