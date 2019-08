vor 43 Min.

Container kommen im Oktober

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Leipheimer weiter

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt die Leipheimer weiter. Wie berichtet wurde der Neubau einer Kindertagesstätte aus finanziellen Gründen vorerst auf Eis gelegt, dabei ist die Kita Raupe Nimmersatt dringend sanierungsbedürftig. Doch der Bedarf für weitere Betreuungsplätze ist da, deshalb sollen nun Container aufgestellt werden, in den zwei weitere Kindergartengruppen unterkommen können. Zum 1. September, wie es eigentlich vorgesehen war, werden diese aber noch nicht zum Einsatz kommen, wie Bürgermeister Christian Konrad in der jüngsten Stadtratssitzung ansprach.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte der Leipheimer Bürgermeister. „Wir haben eine Verzögerung von einem Monat, aber wir gehen zum aktuellen Stand davon aus, dass die Kinder ab 1. Oktober betreut werden können.“ Die betroffenen Eltern seien informiert, berichtet er weiter. „Wir haben alle unsere Aufgaben und Termine erfüllt.“ Das Problem seien die Firmen, auf die die Stadt angewiesen sei. „Wir hängen uns rein, dass es funktioniert“, versprach er.

Eventuell müsste nach der Inbetriebnahme der Container im Oktober in den ersten Wochen mit kleineren Beeinträchtigungen gerechnet werden, aber Konrad betonte, dass die Kinder dennoch gut betreut werden könnten. Die Container sollen für zwei Jahre im Einsatz sein. Beim Thema Neubau gibt es keine aktuellen Entwicklungen. Entsprechende Planungen liegen vor, „die könnten wir weiter verfolgen“. Im Bereich Grasiger Weg in Leipheim sollte eine neue Kindertagesstätte entstehen und den fast 50 Jahre alten und sanierungsbedürftigen Kindergarten Raupe Nimmersatt ersetzen. Bislang scheitert der Kita-Neubau allerdings an der Finanzierung. (eff)

