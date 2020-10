vor 17 Min.

Corona-Ampel: Der Landkreis Günzburg ist jetzt dunkelrot

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 125. Welche Regeln ab 29. Oktober 2020 gelten. Im Heiliggeist-Spital in Günzburg gibt es 32 bestätigte Infektionsfälle.

Von Jan Kubica

Die Corona-Ampel im Landkreis Günzburg steht jetzt auf dunkelrot. Wie Landrat Hans Reichhart soeben bei einer von Landkreis und Stadt Günzburg veranstalteten Pressekonferenz mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region an diesem 28. Oktober 2020 bei 125 und übertrifft damit den Schwellenwert 100 deutlich.

Erheblichen Anteil an dieser sehr dynamischen Entwicklung (einen Tag vorher war noch ein Wert von 87 angegeben worden) hat ein Vorfall am Alten- und Pflegeheim der Heiliggeist Spitalstiftung in Günzburg. Eine dort lebende Frau war vor wenigen Tagen während eines Krankenhaus-Aufenthalts corona-positiv getestet worden. Das Landratsamt ordnete daraufhin unverzüglich eine Sammeltestung aller Bewohner und Mitarbeiter an. Das schockierende Ergebnis übermittelte nun Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: 28 der insgesamt 79 Bewohner und vier von 80 Mitarbeitern sind corona-positiv.

Was jetzt im Heiliggeist-Spital getan wird

Das Gesundheitsamt des Landkreises Günzburg ordnete bereits am Dienstag umgehend die Quarantäne für das Haus an. Die Angehörigen der Altenheim-Bewohner wurden vom Träger der Einrichtung entsprechend unterrichtet. Stadt und Landkreis gemeinsam haben sich in „perfektem Miteinander“ (Jauernig) zu folgenden Schritten entschlossen:

Positiv getestete Bewohner des Heiliggeist-Spitals bleiben, sofern sie keine Symptome aufweisen, vor Ort. Fünf betroffene Männer und Frauen wurden mit Hinweis auf ihr Krankheitsbild vorsorglich ins Kreiskrankenhaus überführt, wo sie derzeit stationär versorgt werden.

Die meisten der 51 negativ getesteten Bewohner werden ebenfalls im Alten- und Pflegeheim versorgt. Zum Eigenschutz wurden inzwischen vier Bewohner mit negativem Testergebnis ins Wahl-Lindersche-Altenheim in Günzburg verlegt, drei weitere befinden sich nun im Kreisaltenheim in Burgau. Laut Reichhart kommen darüber hinaus zwei Senioren vermutlich ins Isabella-Braun-Heim in Jettingen-Scheppach.

Alle Mitarbeiter und Bewohner werden im Drei-Tage-Rhythmus wiederholt auf das Corona-Virus getestet.

Was nun für die Bürger in der Region gilt

Mit Blick auf die Corona-Fallzahlen im Landkreis betonte Reichhart, dass mit dem Eintritt in die Stufe dunkelrot verschiedene weitere Einschränkungen für die Bürger einher gehen. Konkret gilt ab 29. Oktober 2020:

Maskenpflicht an allen Schularten. Das gilt nun auch in den Grundschulen

Maskenpflicht an Warteschlangen, zum Beispiel vor Geschäften, und überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen – auch im Freien.

Maskenpflicht auf dem Gelände aller Friedhöfe in der Region. Das sei vor allem im Hinblick auf die Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen unumgänglich, führte der Landrat aus.

Jauernig und Reichhart appellieren: Kontakte beschränken!

Reichhart und Jauernig betonten unisono, dass die zusätzlichen Maßnahmen die Bürger mitnichten dazu animieren sollen, sich in ihren eigenen vier Wänden einzusperren. „Aber sie müssen ihre Kontakte beschränken“, sagte der Oberbürgermeister und der Landrat fügte motivierend hinzu: „Wir alle haben die Chance zu zeigen, wir stehen als Gesellschaft zusammen.“

