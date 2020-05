vor 54 Min.

Corona: Das sind die aktuellen Zahlen im Kreis Günzburg

Die Zahlen entwickeln sich weiter gut im Landkreis Günzburg.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Günzburg stagniert. Es bleibt bei 235 Fällen nach Stand vom Freitagnachmittag. Genesen sind laut Landratsamt 220 Personen (plus eins). Verdachtsfälle gibt es 44 (plus 2), in Quarantäne sind 129 (minus 12). Es bleibt wie schon in den vergangenen Tagen bei vier Todesfällen. (zg)

